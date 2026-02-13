Sikeres a megújult magyar szakképzés, amely Európában a harmadik helyre került – emelte ki Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter csütörtökön sajtótájékoztatón Sopronban a Kérdezd a minisztert! című fórumsorozatot követően, a Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Technikumában.

Hankó Balázs a Kérdezd a Minisztert! - Soproni SZC Vas- és Villamosipari Technikumban válaszolt a diákoknak

Hankó Balázs hozzátette, hogy mindemellett vannak olyan területek, például az ipar 4.0, a webfejlesztés, a rendszerüzemeltetés vagy a szoftverfejlesztés, amelyekben Európa legjobb képzését adjuk.

Kiemelte, hogy a megújult magyar szakképzés lényege a duális képzés. Példaként említette, hogy Sopronban 19 ágazat 47 szakmájában kétszáz duális partner vesz részt.

Elmondta: a fórumon egyebek mellett szóba került, hogy azoknak, akik a szakmai versenyeken kiválóak, a vizsgaeredményeikben és a komplex szakmai versenyeknél mentességet kell biztosítani. Szóba került a laptopok biztosításának a kérdése. Szükséges, hogy informatikai területen ebben előre lehessen lépni – fogalmazott.

A miniszter lényegesnek nevezte, hogy a Határtalanul programot kiterjesszék a szakképzők, a technikumok felé is.

Beszélt arról is, hogy a Soproni Szakképzési Centrum a 21. századi szakképző intézményfejlesztési program 96 milliárd forint keretösszegéből 3,6 milliárd forintot kapott, amiből 1,4 milliárd forint értékben a Vas- és Villamosipari Technikumban épületenergetikai fejlesztés valósult meg és tanműhelyeket alakítottak ki. A fejlesztéseket csütörtökön adták át.

A tárcavezető kérdésre válaszolva elmondta, hogy jelenleg tíz nyolcadik osztályos tanulóból hat választja a szakképzést, Sopron környékén ez az arány 6,2 százalék. A cél az, hogy 2030-ig minden tíz diákból hét, esetenként nyolc válassza a szakképzést.

Felidézte, hogy a sikeres magyar duális szakképzés kellett ahhoz, hogy Magyarországon egymillió új munkahely jöhetett létre az elmúlt években.

Hangsúlyozta, hogy azt a német-svájci-osztrák típusú szakképzési rendszer alakították ki Magyarországon, amivel a szakképzés megerősödött. Németországban ma már a szakképzés nehezebb helyzetben van, és a cégek azért érkeznek Magyarországra, mert itt „a tradicionális, de egyben az új technológiákat biztosító szakképzés élén állunk”.

A fiatalok sikere a nemzet sikere – folytatta. Elmondta, hogy ehhez a sikerhez nemcsak a megújult szakképzési rendszer járul hozzá, hanem a megújult felsőoktatás is, ahol 12 hazai egyetem a világ legjobb öt százalékában van.

Elmondta, hogy a fiatalok anyagi biztonságához hozzájárul a 25 év alattiak személyi jövedelemadó-mentessége, amivel idén háromszázezren tudnak élni. Ide tartozik a munkáshitel, amellyel már 40 ezer fiatal élt, valamint az Otthon Start program is, amiben 22 ezer elfogadott és visszaigazolt hiteligénylés van.

Hankó Balázs hozzátette, hogy mindezek mellett 251 további ifjúsági támogatás létezik a KRESZ-vizsga támogatástól kezdve a nyelvvizsga támogatáson át a vármegye bérletig.