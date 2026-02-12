Egyetemista „nagy testvérek” mentik a hátrányos helyzetű gyerekeket

A Tanítsunk Magyarországért (TM) program életeket, életterveket ment meg, mivel a hátrányos helyzetű gyerekek enélkül nagy valószínűséggel a társadalom peremére kerülnének – hangsúlyozta a Miniszterelnöki Kabinetiroda TM program kormánybiztosa csütörtökön Orosházán.

György László elmondta, céljuk, hogy kétezer egyetemistát vonjanak be a programba

György László a programban részt vevő Vörösmarty Mihály Általános Iskola Czina Sándor Tagintézményében tett látogatásán az MTI-nek elmondta, a programmal olyan gyerekeket szeretnének segíteni, akik a munka és továbbtanulási lehetőségektől távoli településeken vagy településrészeken élnek.

A kormánybiztos ismertette, a TM programban jelenleg 700 egyetemista mentor és 3600 általános iskolás vesz részt 107 általános iskolában. Kiemelte: a mentorok, „az egyetemista nagy testvérek” a kulcsszereplők, a mentoráltak, azaz az általános iskolások pedig a főszereplők.

György László beszámolt arról, hogy a programban részt vevő iskolákban a továbbtanulási arány a korábbi 97 százalékról 99 százalékra nőtt, és a középfokú iskola korai elhagyását egy év mentorálás után 9 százalékkal sikerült mérsékelni.

A mentorálási módszerekről szólva a kormánybiztos azt mondta, ezek mind személyfüggők, a program ad egy általános keretet a Tanítsunk Magyarországért kurzusban, hogy mire ügyeljenek az egyetemisták, de minden az ő karakterüktől függ.

A tapasztalatok alapján a gyerekeknek fontos az, hogy olyan „nagy testvérek” vannak velük, akik számukra példaképnek számítanak, korban viszonylag közel állnak hozzájuk, nagy bizalommal és mintaként tekinthetnek rájuk – fűzte hozzá.

Podmaniczki Éva pedagógus, a helyi TM koordinátor ismertette, az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Czina Sándor Tagintézménye a 2021/22-es tanév őszi félévében csatlakozott a TM programhoz. Jelenleg a 6. osztály 10 mentorálttal, 2 mentorral, a 7. osztály 2 mentorral 8 mentorálttal, a 8. osztály 4 mentorálttal és 1 mentorral vesz részt a programban.

A jelenlévő mentorok azt emelték ki: nagy jelentősége van annak, amikor a gyerekek a komfortzónájukon kívülre kerülnek pozitív értelemben.

Losonc Krisztina, a Tanítsunk Magyarországért Alapítvány főigazgatójának tájékoztatása szerint az orosházi iskolában a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) hallgatói végzik – szabadon választható tárgyként – a TM kurzust.

Az SZTE 132 mentora az idei tanév őszi szemeszterében 18 közoktatási intézményben 574 tanulót mentorált, a tavaszi félévben várhatóan 150 mentor vesz részt a programban – közölte a főigazgató.