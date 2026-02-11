Még időben van az, aki egyetemre vágyna

Február 15-ig lehet jelentkezni az egyetemekre a felvi.hu online felületen, a folyamat vasárnap éjfélkor zárul; az eljárás elektronikus, a jelentkezőknek ügyfélkapuval vagy digitális állampolgársággal kell rendelkezniük, és fontos, hogy a jelentkezést a hitelesítéssel fejezzék be - mondta Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) államtitkára szerdán az M1 aktuális csatorna műsorában.

A felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár szólt arról, hogy csaknem 10 ezerrel többen indították el a jelentkezést, mint tavaly, így a számuk várhatóan meghaladja a 130 ezret. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt években megújult a felsőoktatás, érezhető a lendület, a dinamizmus, sokat haladtak előre az egyetemek a rangsorokban, és valós nemzetközi környezetet biztosítanak, hiszen már 50 ezer külföldi tanul a magyar egyetemeken. Hozzátette, a megújulással sokkal dinamikusabban tudtak reagálni az iskolák a munkaerőpiaci igényekre, a diploma előnyeiként pedig az átlagosan másfélszer magasabb bérszorzót és a gyors elhelyezkedést említette.

Varga-Bajusz Veronika közölte, a felvételit is megújították az elmúlt két évben: a felvételi pontszámítás 500 pontos rendszerben történik, ebből 400 tanulmányi, 100 az intézményi pont, az egyetemek azt értékelhetik, ami számukra fontos, a versenyeredményektől a nyelvvizsgán át az önkéntességig. Szó volt a műsorban a középiskolai jelentkezésről is. Az államtitkár tájékoztatása szerint tízből hatan a szakképzést választják 8. osztály után, és ezt azért ajánlják, mert sikerült a fontos szempontokban előre lépni: motiváltak a diákok ösztöndíjakkal, digitális környezettel, sok gyakorlattal, az oktatók bérét minden évben emelik, erre az idén 32 milliárd forintot szánt a kormány.

Emellett folyamatosan újul meg az infrastruktúra, a szakképző intézmények felújítására 488 milliárd forintot költ a kormány. Mindezek eredményeként a magyar szakképzés az európai uniós országok között a harmadik legjobb, és ugyanígy áll a munkaerőpiaci elhelyezkedés szempontjából is - mondta az államtitkár, eredménynek nevezve azt is, hogy a technikumokból tavaly már 23 ezer tanulót vettek fel egyetemekre.

A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában Varga-Bajusz Veronika ismertette: több mint 60 felsőoktatási intézmény kínál alap-, osztatlan, mester- és szakképzéseket 2026-ban, a diákok maximum hat szakot jelölhetnek meg a jelentkezésnél. Kiemelte, hogy érdemes átgondolni a sorrendet, mert a diákot az első olyan helyre veszik fel, amelyhez elég pontszámmal rendelkezik, de felhívta a figyelmet arra is, hogy július elején egyszer még lehet ezen módosítani. Elmondta, a felnőtt jelentkezőknél figyelembe veszik a meglévő diplomát, végzettséget, ha ilyen nincs, újra be kell jelentkezniük az érettségire, így szerezhetnek tanulmányi pontszámot.

Közölte azt is, hogy minden évben jelennek meg új szakok a felsőoktatásban, idei példaként említette a pszichológia különféle ágazatait, a nanotechnológiát, vagy új szakpárokat a pedagógusképzésben.