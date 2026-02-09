A HR jövője most formálódik

A Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) adott otthont a Talent Bridge powered by Fürge Diák első országos HR esetmegoldó verseny döntőjének 2026. február 5-én, ahol az ország legtehetségesebb HR szakos egyetemi hallgatói mérték össze tudásukat valós üzleti és emberi erőforrás kihívásokon keresztül.

A Talent Bridge versenyt a Fürge Diák Iskolaszövetkezet álmodta meg azzal a céllal, hogy valódi hidat képezzen az egyetemi elméleti tudás és a HR szakma gyakorlati világa között. A háromfordulós megmérettetés az Employee Life Cycle teljes szemléletére épül, a toborzástól és kiválasztástól kezdve a munkavállalói élményen és elköteleződésen át egészen a kilépésig.

A döntő során a résztvevők prezentációk és komplex gyakorlati feladatok keretében bizonyíthatják szakmai felkészültségüket, problémamegoldó képességüket és stratégiai gondolkodásmódjukat. A verseny zsűrijében és szakmai támogatóiként olyan meghatározó vállalatok vesznek részt, mint az EGIS, az MVM, a CIB Bank, a Humania Group – Fürge Diák, az AutoWallis, a McDonald’s és a KPMG.

Az egyetem számára külön büszkeség, hogy a verseny első díját Bors Bence, a Budapesti Metropolitan Egyetem emberi erőforrások alapszakos hallgatója nyerte el. Szabó Szilvia a METU tanszékvezetője a rendezvény kapcsán hangsúlyozta: „Büszkék vagyunk arra, hogy az ország minden részéről nálunk mérettetnek meg a HR szakos egyetemi hallgatók.”

A döntőbe jutott hallgatók az ország vezető egyetemeiről érkeztek, többek között a Budapesti Corvinus Egyetemről, az ELTE-ről, a Budapesti Gazdasági Egyetemről, a Pannon Egyetemről, a Debreceni Egyetemről, a Széchenyi István Egyetemről, a Neumann János Egyetemről és a Budapesti Metropolitan Egyetemről.

Dr. Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna a METU oktatási rektorhelyettese szerint a verseny messze túlmutat egy hagyományos megmérettetésen: „Ez a verseny jóval több, mint egy megmérettetés. Valódi híd az egyetemi világ és a szakmai gyakorlat között, híd az elméleti tudás és a valós üzleti kihívások között, és híd a ma hallgatói és a holnap HR-szakemberei között.”

Hozzátette, hogy a METU kiemelt célja a gyakorlatközpontú oktatás, a munkaerőpiaci igényekhez igazodó képzés és a tehetséggondozás, amelyet közel 2000 szakmai partnerrel és aktív vállalati együttműködésekkel támogat az intézmény. Ennek egyik fontos fóruma a HR Advisory Board, ahol meghatározó vállalati és szakmai szereplők dolgoznak együtt az egyetem oktatóival annak érdekében, hogy a HR-képzések tartalma folyamatosan igazodjon az aktuális és jövőbeli munkaerőpiaci kihívásokhoz.

„A Talent Bridge lehetőséget ad arra, hogy a HR iránt érdeklődő fiatalok valós, komplex emberi erőforrás kihívásokon keresztül mutassák meg gondolkodásmódjukat, szakmai érzékenységüket és kreativitásukat. A döntőbe jutott hallgatók már most bizonyították, hogy képesek rendszerszinten gondolkodni, felelősen dönteni, és az emberi erőforrás szerepét az Employee Life Cycle teljes szemléletében látni” – emelte ki.

A Budapesti Metropolitan Egyetem számára a tehetséggondozás nem csupán oktatási feladat, hanem küldetés. Az intézmény meggyőződése, hogy a jövő HR-szakembereinek felkészítése csak szoros egyetemi–vállalati együttműködésben valósulhat meg, különös tekintettel az olyan kulcstémákra, mint az emberközpontúság, a jóllét, az elköteleződés és a fenntarthatóság.

A Talent Bridge döntő világos üzenetet hordoz: a HR jövője stratégiai, innovatív és emberközpontú hivatás, amelyhez olyan szakemberekre van szükség, akik egyszerre értik az üzleti működést és az emberi kapcsolatok komplex rendszerét. A verseny döntősei pedig már most bizonyították, hogy készen állnak erre a szerepre – derül ki a sajtóközleményből.