Fontos a biztonságosabb digitális környezet megteremtése a gyermekek számára

A nemzet jövője szempontjából közös felelősségünk, hogy szülőként, pedagógusként és szakemberként is biztonságosabb, tudatosabb és egészségesebb digitális környezetet teremtsünk a gyermekek számára - jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a Digitális Gyermekjóléti Konferencián szombaton, Budapesten.

Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára beszédet mond a Digitális Gyermekjóllét Konferencián és Kiállításon a Falk1 Rendezvényközpontban 2026. február 7-én

Varga-Bajusz Veronika kiemelte, olyan korban keressük a helyes válaszokat, amelyben a gyermeket már nem kizárólag a klasszikus szocializációs közegek - mint a család vagy az iskola - formálja, hanem egy állandóan jelenlévő digitális világ is.

Bejelentette, hogy a tárca kampányt indít a partnerszervezetekkel együtt a gyermekek képernyő előtt töltött idejének csökkentésére, ennek keretében a kepernyocsokkentes.hu weboldalon egy kérdőív kitöltésére kérik a pedagógusokat, a szülőket és mindazokat, akik érintettek, illetve ötleteket is várnak.

Az államtitkár rámutatott: a gyermeknek az érzékletek jelentik ismeretei első anyagát, ha pedig ezeket megfelelő rendben tapasztalhatja meg, azzal nemcsak jelenbeli tanulását segítjük, hanem későbbi gondolkodásának alapjait is lerakjuk.

Hozzátette, korunkban a dolgok világa új dimenzióval bővült, a digitális térrel, amely tanít, mintát ad, szokásokat alakít. Vagyis nevelőerővé vált és használati módszertana már közös felelősség. Ugyanakkor a veszélyei kevésbé láthatóak, mint más függőségeké, pedig ma már a fiatalok legnagyobb problémája a képernyőfüggőség.

Példaként említette, hogy egy amerikai felmérés szerint a gyermekek több mint 30 százaléka már nemcsak használja a mesterséges intelligenciát, hanem a legjobb barátjának tartja. A túlzott használat, a rossz minták, a manipulatív és igaztalan tartalmak és az online közeg személytelen hatásai mind formálják a személyiséget, végső soron torzíthatnak, kiszolgáltatottá tehetik a gyermekeket - emelte ki.

Mint mondta, éppen ezért kezdtek el aktívan kezdeményező módon foglalkozni a kérdéssel, és az iskolákban a digitális eszközöket már pusztán oktatási célra lehet használni. Ennek már láthatóak az előnyei; az iskolák arról számoltak be, hogy visszatért az egészséges moraj a korábbi csend helyett a tantermek falai közé, a szünetek játékról, közösségről szólnak, nem a telefonról - ismertette Varga-Bajusz Veronika.

Most arra vállalkoztak a szakmai partnereikkel, a többi között a Bethesda Gyermekkórházzal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal, az Edutech-hel és a Nemzeti Ifjúsági Tanáccsal - folytatta -, hogy a szülőknek, a családoknak és a fiataloknak szóló tudatosító kampányba kezdenek, olyan kampányba, amely felhívja a figyelmet a legkisebbek eszközhasználatának kockázataira.

"Ha most bölcsen cselekszünk, akkor a digitális tér nem elszigetel, hanem összeköt, nem gyengít, hanem erősít, nem elvon, hanem gazdagít. Olyan közeget teremthetünk, ahol a technológia nem helyettesíti az emberi kapcsolatokat, hanem szolgálja azokat, és ahol a fejlődés nem a figyelem szétszóródását, hanem a személyiség kibontakozását jelenti" - fogalmazott Varga-Bajusz Veronika.

Petercsák Petra, a kampány koordinátora felhívta a figyelmet arra, hogy ma már a másfél éves gyerekek is átlagosan napi 90 percet töltenek a képernyő előtt, és mire óvodás korba érnek, napi szinten használnak valamilyen okos eszközt. A 12 éves korú gyerekek 80 százaléka már aktívan használ valamilyen közösségimédia-felületet, a kamaszok pedig egy hétvégi családi összejövetelen, ahelyett, hogy a rokonokkal beszélgetnének, akár 4 órát is a képernyő előtt töltenek.

Vagyis az adatok elég okot adnak a képernyőidő-csökkentő kampány elindítására - mondta a koordinátor.