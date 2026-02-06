Oktatás
Kreatív és ritka tanítási módszer, amiről még biztos nem halott
Falfestményekkel oktató indiai tanár kapta az egymillió dolláros pedagógusdíjat
Nagi a díjat a Dubajban megrendezett World Governments Summit konferencián vette át. Az általa alapított Rouble Nagi Art Foundation már több mint 800 tanulási központot működtet Indiában, ahol az iskolába járó gyermekeket segítik a tanulásban, de szervezett oktatást biztosítanak olyan gyermekeknek is, akik soha nem jártak iskolába. Nagi továbbá falfestményekkel is oktatja írástudásra, matematikára, természettudományokra és történelemre a legszegényebb közösségeket.
A díjat a Varkey Alapítvány ítélte oda, amelynek alapítója, Sunny Varkey, több tucat iskolát működtet Egyiptomban, Katarban és az Egyesült Arab Emírségekben. „Rouble Nagi a tanítás legfontosabb értékeit testesíti meg: bátorságot, kreativitást, együttérzést és a rendíthetetlen hitet minden gyermek képességeiben” – mondta Varkey a Global Teacher Prize weboldalán közzétett nyilatkozatában. Hozzátette: azáltal, hogy a leginkább marginalizált közösségekhez juttatta el az oktatást, Nagi nemcsak egyéni életeket változtatott meg, hanem a családokat és a közösségeket is támogatta. Nagi azt tervezi, hogy a díjjal járó összeget egy ingyenes szakképzést nyújtó intézet létrehozására fordítja.
„Ez a díj emlékeztet minket egy egyszerű igazságra: a tanárok igenis számítanak” – emelte ki Stefania Giannini, az UNESCO oktatási főigazgató-helyettese.
A pedagógusszakma Nobel-díjaként emlegetett elismerést tizedik alkalommal ítélte oda a dubaji családi vállalat, a GEMS Education alapítványa, a Varkey Foundation, amely az Egyesült Arab Emírségekben, Egyiptomban és Katarban összesen 55 iskolát működtet. A díj célja felhívni a figyelmet az oktatás és a pedagógusok munkájának fontosságára.
A korábbi nyertesek között volt egy kenyai tanár, aki jövedelmének nagy részét a szegényeknek adományozta, egy palesztin általános iskolai tanár, aki erőszakmentességre oktatta diákjait, valamint egy kanadai pedagógus, aki inuit diákokat tanított egy távoli sarkvidéki faluban. A tavalyi díjazott Manszúr al-Manszúr szaúdi oktató volt, aki a királyság szegényeinek oktatásában végzett kiemelkedő munkát.