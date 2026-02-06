Kreatív és ritka tanítási módszer, amiről még biztos nem halott

Rouble Nagi indiai tanár és aktivista nyerte el az egymillió dolláros Global Teacher Prize díjat, amelyet csütörtök adtak át Dubajban. Az oktató alapítványa több száz tanulási központot hozott létre Indiában, és oktatási célú falfestményekkel segíti a nyomornegyedekben élő hátrányos helyzetű fiatalok tanulását.

Ruble Nagi (k., áll) az elmúlt két évtizedben több mint egymillió gyermeknek segített a formális oktatási rendszerbe jutni a művészet segítségével

Nagi a díjat a Dubajban megrendezett World Governments Summit konferencián vette át. Az általa alapított Rouble Nagi Art Foundation már több mint 800 tanulási központot működtet Indiában, ahol az iskolába járó gyermekeket segítik a tanulásban, de szervezett oktatást biztosítanak olyan gyermekeknek is, akik soha nem jártak iskolába. Nagi továbbá falfestményekkel is oktatja írástudásra, matematikára, természettudományokra és történelemre a legszegényebb közösségeket.

A díjat a Varkey Alapítvány ítélte oda, amelynek alapítója, Sunny Varkey, több tucat iskolát működtet Egyiptomban, Katarban és az Egyesült Arab Emírségekben. „Rouble Nagi a tanítás legfontosabb értékeit testesíti meg: bátorságot, kreativitást, együttérzést és a rendíthetetlen hitet minden gyermek képességeiben” – mondta Varkey a Global Teacher Prize weboldalán közzétett nyilatkozatában. Hozzátette: azáltal, hogy a leginkább marginalizált közösségekhez juttatta el az oktatást, Nagi nemcsak egyéni életeket változtatott meg, hanem a családokat és a közösségeket is támogatta. Nagi azt tervezi, hogy a díjjal járó összeget egy ingyenes szakképzést nyújtó intézet létrehozására fordítja.

„Ez a díj emlékeztet minket egy egyszerű igazságra: a tanárok igenis számítanak” – emelte ki Stefania Giannini, az UNESCO oktatási főigazgató-helyettese.

A pedagógusszakma Nobel-díjaként emlegetett elismerést tizedik alkalommal ítélte oda a dubaji családi vállalat, a GEMS Education alapítványa, a Varkey Foundation, amely az Egyesült Arab Emírségekben, Egyiptomban és Katarban összesen 55 iskolát működtet. A díj célja felhívni a figyelmet az oktatás és a pedagógusok munkájának fontosságára.

A korábbi nyertesek között volt egy kenyai tanár, aki jövedelmének nagy részét a szegényeknek adományozta, egy palesztin általános iskolai tanár, aki erőszakmentességre oktatta diákjait, valamint egy kanadai pedagógus, aki inuit diákokat tanított egy távoli sarkvidéki faluban. A tavalyi díjazott Manszúr al-Manszúr szaúdi oktató volt, aki a királyság szegényeinek oktatásában végzett kiemelkedő munkát.