Oktatás
"Csaknem tízezerrel többen kezdték el a felsőoktatási felvételi folyamatot, mint tavaly ilyenkor"
Ezt közölte Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter szerdán
A miniszter hangsúlyozta: a múlt évi adatok szerint minden ötödik felvételiző 30 év feletti volt, az elmúlt években pedig már minden második felvett fiatal vidéki egyetemre nyert felvételt.
Hankó Balázs a szakképzés kapcsán elmondta: tavaly a 107 ezer, felsőoktatásba felvett jelentkezőből több mint 20 ezren a szakképzésből nyertek felvételt.
A magyar felsőoktatásba február 15-én éjfélig lehet jelentkezni, ehhez digitális állampolgárság szükséges, és az, hogy a jelentkezést az e-felvételin keresztül adja be a jelentkező - emlékeztetett.
A miniszter műsorvezetői kérdésre elmondta: idén emeltek az állami ösztöndíjas helyek számán, a férőhelyek száma jelen pillanatban a kapacitások alapján 92 ezer körül várható.