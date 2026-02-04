"Csaknem tízezerrel többen kezdték el a felsőoktatási felvételi folyamatot, mint tavaly ilyenkor"

"A megújult felsőoktatásban trendforduló látható, tavaly és idén is a műszaki, a természettudományi, a mérnöki, az informatikai és az agrárterület a legnépszerűbb, emellett a tanár-, tanító- és pedagógusképzés is megjelent. Most még azt nem látjuk, hogy a felvételizők mely szakokra jelentkeztek, de az biztos, hogy egyre többen jelentkeznek a megújult felsőoktatásba, mert sikeres a magyar felsőoktatás" - fogalmazott a szakminiszter a Tv2 reggeli műsorában.

A miniszter hangsúlyozta: a múlt évi adatok szerint minden ötödik felvételiző 30 év feletti volt, az elmúlt években pedig már minden második felvett fiatal vidéki egyetemre nyert felvételt.

Hankó Balázs a szakképzés kapcsán elmondta: tavaly a 107 ezer, felsőoktatásba felvett jelentkezőből több mint 20 ezren a szakképzésből nyertek felvételt.

A magyar felsőoktatásba február 15-én éjfélig lehet jelentkezni, ehhez digitális állampolgárság szükséges, és az, hogy a jelentkezést az e-felvételin keresztül adja be a jelentkező - emlékeztetett.

A miniszter műsorvezetői kérdésre elmondta: idén emeltek az állami ösztöndíjas helyek számán, a férőhelyek száma jelen pillanatban a kapacitások alapján 92 ezer körül várható.