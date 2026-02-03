Eddig a szakképzésben nagyjából 480 milliárd forintnyi fejlesztés valósult vagy valósul meg, a következő években pedig még körülbelül 100 milliárd forintot fordítanak erre a szektorra – mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter sajtótájékoztatón kedden Nyíregyházán.

Hankó Balázs: a szakképzésben eddig 480 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg

Hankó Balázs a Kérdezd a minisztert! című országos fórum Nyíregyházi Szakképzési Centrumban (NYSZC) tartott állomásán az újságíróknak a helyi beruházások vonatkozásában arról beszélt: a 9 ezer diákot oktató szakképző intézményben megvalósul egy 4,6 milliárd forint értékű fejlesztés, a Bánki Technikum 2,8 milliárd forintos fejlesztése szeptemberre elkészül, négy másik iskolában pedig 1,8 milliárd forintból eszközfejlesztések történnek.

A nyíregyházi egyike a legnagyobb szakképzési centrumainknak, a Széchenyi az ország negyedik legjobb technikuma – emlékeztetett a tárcavezető, hozzátéve, a szakképzési centrumban egyszerre van jelen a tehetséggondozás és az esélyteremtés.

Huszonegy ágazat hetvenhét szakmáját oktatják itt, az intézménynek emellett 290 duális partnere van, és 2500 diák vesz részt a duális képzésben, amit az elkövetkezendő időszakban erősíteni szeretnénk – hangoztatta Hankó Balázs.

Rámutatott: többek között a megújult szakképzés segítette Nyíregyháza hihetetlen gazdasági fejlődését, ezzel és az ide érkező cégekkel pedig a nyírségi nagyváros gazdasági potenciálja is erősödött.

A szakképzés nem „B terv”, hanem hivatás, szakma és karrier, az Európai Unió harmadik legjobbja, de „leszünk még előrébb is” – fogalmazott a miniszter.

A fórumon mintegy százhúsz diák kérdezhette Hankó Balázst, aki a sajtótájékoztatón elmondta: több kérés és javaslat érkezett például a szakmai vizsgákkal kapcsolatban a szakképzésből felvételizők adminisztrációs terheinek csökkentésére, egy helyi diáktanya létrehozására, illetve a különböző szakképzési versenyek felvételibe történő beszámíthatóságára.