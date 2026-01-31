2026. január 31., szombat

Oktatás

Itt az új lista: ezekre a szakokra lehet jelentkezni 2026-ban

Több szak és friss információ várja a jelentkezőket

MH/ MTI
 2026. január 31. szombat. 5:31
Új szakokkal megjelent a Felsőoktatási felvételi tájékoztató hivatalos kiegészítése a felvi.hu-n – tudatta az Oktatási Hivatal pénteken a honlapján.

Itt az új lista: ezekre a szakokra lehet jelentkezni 2026-ban
Már most érdemes tájékozódni a sikeres felvételi érdekében
Fotó: MH-archív/Hegedüs Róbert

A Felsőoktatási felvételi tájékoztató kiegészítésében a felsőoktatási intézmények pontosították, módosították decemberben közzétett adataikat.

A szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre február 15-ig lehet jelentkezni.

A jelentkezési határidő előtt érdemes újra átolvasni a kiegészített felvételi tájékoztatót és a konkrét képzések részleteit, ügyelve a friss információkra – írták.

Az egyetemek, főiskolák maguk határozhatják meg, milyen tevékenységekért, eredményekért, követelményekért adnak pontokat, ezért a folyamatos tájékozódásnak kiemelt szerepe van a felsőoktatási felvételi eljárás során. A jelentkezési felület, vagyis az E-felvételi használatához a felvételizőnek rendelkeznie kell Ügyfélkapu+ vagy Digitális Állampolgárság (DÁP) regisztrációval.

A jelentkezési kérelem akkor érvényes, ha a jelentkező február 15-én éjfélig a jelentkezési folyamatot lezárta, hitelesítette.

A felvételi eljárás során díjmentesen három szakot lehet megjelölni, további legfeljebb három szak választása esetén 2000-2000 forint kiegészítő eljárási díjat kell fizetni. A díj befizetése a megfelelően lezárt jelentkezések esetében a jelentkezési határidő után, február 16-tól 15 napig lehetséges.

A felvételi eljárásról és a pontszámítási szabályokról valamennyi tudnivaló a felvi.hu honlapon olvasható – olvasható az Oktatási Hivatal közleményében.

