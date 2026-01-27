Senki nem marad szakma nélkül!

Minden fiatalnak szeretnénk szakmát adni és a hátrányos helyzetű térségekben a felzárkóztatást segíteni – mondta a kulturális és innovációs miniszter kedden Tamásiban.

Hankó Balázs a Vályi Péter Szakképző Iskolában a Kérdezd a minisztert! elnevezésű fórum után tartott sajtótájékoztatón hozzátette, 23 milliárd forint értékű projekt kezdődik, amelynek keretében 20 ezer fiatalt fognak elérni a Dobbantó programban, illetve a műhelyiskolákkal és az orientációs évfolyamokkal.

A felzárkóztató programokban országszerte több mint háromezer diák vesz részt – mondta a miniszter.

Megemlítette, hogy a tamási szakképző iskolában minden tizedik, tizenegyedik évfolyamon tanuló fiatal duális képzésben vesz részt. Az intézménynek húsz, a Tolna vármegyei Szakképzési Centrumnak csaknem 400 duális partnere van, ami országos szinten kiemelkedő eredmény. Tolnában a diákok 66 százaléka választotta a szakképzést, ezáltal hivatást választott magának – fűzte hozzá.

Hankó Balázs elmondta, a fórumon a kérdések érintették a mesterséges intelligenciát, majd közölte, hogy tavasszal minden szakképzési centrumban lesz mesterséges intelligenciával kapcsolatos oktatás.