Az emberek néha nem a szeretet nyelvén gondolkodnak, hanem gyűlöletből, irigységből másokat elveszejtenek – mondta Soltész Miklós államtitkár kedden Tatabányán, ahol a német nemzetiségi önkormányzat által fenntartott iskola fejlesztéseit tekintette meg.

A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára felidézte, hogy elődeink elüldözték a németséget, akik a hazájukat szerették, tisztelték és sajátjuknak tartották. Soltész Miklós a holokauszt nemzetközi emléknapja kapcsán szólt arról is, hogy kedden emlékezünk zsidó testvéreink elüldözésére és meggyilkolására.

Bencsik János, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta, hogy a Széchenyi István Általános Iskola legutóbb 65 millió forintos támogatást kapott a nemzetiségi intézmények fejlesztésére szolgáló keretből az iskola telkén lévő régi tanítóház felújítására, ahol informatikatermet alakítanak ki, és itt kap majd helyet az iskola könyvtára.

Schamberger Ágnes igazgatónő felidézte, hogy az iskola fenntartását tíz éve vette át a német nemzetiségi önkormányzat, azóta a Miniszterelnökségtől több mint 100 millió forint támogatás érkezett, melyet fejlesztésekre fordítottak. Legutóbb tízmillió forintos költséggel energiatakarékos világítást szereltek fel az egész épületben.

Elmondta, a most 15 osztályos, német nemzetiségi oktatást végző intézmény Tatabánya legrégebbi, ma is működő általános iskolája. Az alsó tagozat épületének földszinti része 1880-ban épült, majd 1904-ben emelettel bővítették. A felső tagozat épülete 1928-ben készült el, 1992-ben pedig új tornatermet és három osztálytermet kapott.