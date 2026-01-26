Új szintre léptek magyar-amerikai kapcsolatok

Új szinte léptek a magyar-amerikai tudományos, felsőoktatási és kutatási kapcsolatok – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a Fulbright ösztöndíj program 80 éves jubileuma alkalmából szervezett ünnepségen hétfőn Budapesten.

Az államtitkár beszédében úgy fogalmazott: a Fulbright oktatói, kutatói és tanulmányi ösztöndíjakat kínáló tudományos és kulturális csereprogram az egyik legfontosabb pillére Magyarország Egyesült Államokkal kialakított akadémiai kapcsolatainak.

Hozzátette: a magyar és az amerikai fél is büszke lehet erre a programra, amelyben a részt vevő tehetségek fontos szakmai tapasztalatokat és életre szóló személyes élményeket gyűjthetnek. Ráadásul számos intézményi együttműködés is ebből a csereprogramból indult ki – mutatott rá, jelezve: az ösztöndíjprogramban való részvétel messze túlmutat az egyéni szakmai fejlődésen.

Varga-Bajusz Veronika hangsúlyozta: tavaly novemberben tudományos, kutatási megállapodást kötött Magyarország és az Egyesült Államok kormánya, ami újabb támogatási lehetőségeket teremt az oktatási, kutatási mobilitás terén.

Döntöttek egyebek között arról, hogy együttműködik a Fulbright és a magyar kormány által létrehozott Pannónia Ösztöndíjprogram. A partnerség révén a magyar és amerikai fiatal kutatók akár egy teljes akadémiai évet tölthetnek a fogadó ország intézményeiben – magyarázta, megjegyezve: a tehetségekbe való befektetés és az együttműködés kiterjesztése a magyar kutatások magas minőségét és megbízhatóságát is jelzi.

Ezek nem jövőbeli tervek, hanem konkrét lépések – jelentette ki az államtitkár, hozzátéve: már az elmúlt egy évben is több mint 200 hallgató vett részt amerikai résztanulmányokban vezető egyetemeken, és bíznak abban, hogy ez a szám tovább növekedhet.

Az államtitkár felhívta a figyelmet a HU-rizont program eredményességére is, amelynek keretében a magyar egyetemek konzorciumvezetőként kutatnak együtt a világ vezető felsőoktatási intézményeivel.