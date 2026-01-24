Ennyi idő alatt kap állást egy friss diplomás?

Egy diplomával ma már átlagosan 42 nap alatt el lehet helyezkedni és másfélszeres bérszorzót is jelent a munkaerőpiacon – közölte a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár pénteken a közösségi oldalán közzétett videójában.

„Számunkra az egyetem nemcsak éveket jelent, hanem álmokat, kitartást és rengeteg munkát, és azt is tudjuk, hogy nem mindig könnyű végig menni ezen az úton” – fogalmazott Varga-Bajusz Veronika.

Mint jelezte, éppen ezért indult el az új, 28 milliárd forintos pályázat, amelynek célja, hogy minden hallgató megkapja azt a támogatást, amire szüksége van ahhoz, hogy be tudja fejezni tanulmányait.

Ebben a programban a hallgatók állnak a középpontban, hiszen szakmai szervezeteknek kell olyan megoldásokat kidolgozni, amelyek valódi segítséget adnak az egyetemeinknek és rajtuk keresztül a diákoknak is – mondta az államtitkár.

„Jól látszik, egy diplomával ma már átlagosan 42 nap alatt el lehet helyezkedni és másfélszeres bérszorzót is jelent a munkaerőpiacon. Ezért mindent megteszünk azért, hogy aki elkezdi a felsőoktatási tanulmányokat, az be is tudja fejezni, mert a ti sikereitek a mi közös jövőnk” – hangsúlyozta Varga-Bajusz Veronika.