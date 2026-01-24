Oktatás
Ennyi idő alatt kap állást egy friss diplomás?
Átlagosan hat hét és már munkában állhatnak
„Számunkra az egyetem nemcsak éveket jelent, hanem álmokat, kitartást és rengeteg munkát, és azt is tudjuk, hogy nem mindig könnyű végig menni ezen az úton” – fogalmazott Varga-Bajusz Veronika.
Mint jelezte, éppen ezért indult el az új, 28 milliárd forintos pályázat, amelynek célja, hogy minden hallgató megkapja azt a támogatást, amire szüksége van ahhoz, hogy be tudja fejezni tanulmányait.
Ebben a programban a hallgatók állnak a középpontban, hiszen szakmai szervezeteknek kell olyan megoldásokat kidolgozni, amelyek valódi segítséget adnak az egyetemeinknek és rajtuk keresztül a diákoknak is – mondta az államtitkár.
„Jól látszik, egy diplomával ma már átlagosan 42 nap alatt el lehet helyezkedni és másfélszeres bérszorzót is jelent a munkaerőpiacon. Ezért mindent megteszünk azért, hogy aki elkezdi a felsőoktatási tanulmányokat, az be is tudja fejezni, mert a ti sikereitek a mi közös jövőnk” – hangsúlyozta Varga-Bajusz Veronika.