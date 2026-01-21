Meghosszabbított inspiráció: február 15-ig elérhető a 3. METUSCOPE Online Filmszemle

A nagy érdeklődésre való tekintettel a Budapesti Metropolitan Egyetem meghosszabbítja a 3. METUSCOPE Online Filmszemle elérhetőségét: a METU animáció és mozgókép szakos hallgatóinak legkiemelkedőbb alkotásai 2026. február 15-ig ingyenesen megtekinthetők. A hosszabbítás újabb lehetőséget ad arra, hogy a nagyközönség, a szakma és a felvételizők egyaránt betekintést nyerjenek a METU kreatív alkotóközösségének sokszínű és nemzetközi szinten is jegyzett munkáiba, írja hírlapunkhoz eljuttatott sajtóközleményében a Budapesti Metropolitan Egyetem.

A METUSCOPE nem csupán online filmszemle, hanem valódi bemutatkozási platform: a Művészeti és Kreatívipari Kar animáció és mozgókép alapszakos és mesterszakos hallgatóinak munkáit teszi nyilvánossá, köztük számos fesztiváldíjas és nemzetközi sikert elért filmet. A válogatás 74 alkotást vonultat fel, animációs és élőszereplős rövidfilmeket egyaránt, amelyek műfaji és tematikai gazdagsága jól tükrözi azt a szakmai szabadságot és alkotói szemléletet, amely a METU képzéseit jellemzi.

A filmszemle egyik fontos üzenete, hogy a METU-n a hallgatói munkák nem maradnak az egyetemi falai között. Az ilyen nyilvános, professzionális megjelenési lehetőségek – legyen szó a METUSCOPE-ról vagy a hamarosan induló CINEMASCOPE -ról – valódi szakmai láthatóságot biztosítanak a hallgatóknak már az egyetemi évek alatt. A METU célja, hogy diákjai portfólióval, kapcsolatokkal és nemzetközi tapasztalatokkal lépjenek ki a munkaerőpiacra.

A METUSCOPE válogatása érzékenyen reflektál aktuális társadalmi kérdésekre és emberi kapcsolatokra, miközben megmutatja a fiatal alkotók egyéni hangját és vizuális gondolkodását. Az EVERGREEN szekció a korábbi évek legemlékezetesebb METU-s filmjeit gyűjti össze, a szemlét pedig elismert szakmai szereplők ajánlják, köztük a fővédnök, Till Attila. A filmekben neves színművészek közreműködése is látható, tovább emelve a hallgatói produkciók színvonalát.

A nézők nemcsak megtekinthetik az alkotásokat, hanem aktív részesei is lehetnek a filmszemlének: közönségszavazás keretében kedvenc filmjeikre is leadhatják voksukat. A szavazás egyszerűen, a filmszemle online felületén, az egyes filmek mellett található ikonra kattintva érhető el.

A Budapesti Metropolitan Egyetem a gyakorlatközpontú oktatás, a nemzetközi kapcsolatrendszer és az Erasmus-lehetőségek révén olyan alkotói környezetet kínál, ahol a tehetség valódi lehetőségekké formálódik.

A filmek megtekintése ingyenes, előzetes regisztrációhoz kötött:

https://filmszemle.metropolitan.hu/Regisztracio.html?action=forward&email_address=

A válogatás 16 éven aluliak számára nem ajánlott.