A központi középfokú írásbeli felvételi egy jól beállt rendszer

A központi középfokú írásbeli felvételi vizsgarendszer egy „jól összeállított, évek óta beállt rendszer”, a feladattípusokra fel lehet készülni, a korábbi évek feladatsorai elérhetők, begyakorolhatók – mondta a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában.

Varga-Bajusz Veronika elmondta: a január 24-ei központi írásbeli vizsga után a következő fontos dátum február 19-e, eddig kell eljuttatni a középiskolákba a jelentkezési lapokat.

A központi középfokú írásbeli felvételi vizsgák január 24-én 10 órakor kezdődnek a 9. évfolyamra, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezőknek; 560 helyszínen több mint 70 ezer diák kezdi meg a felvételi eljárást. A tanulók magyar nyelvből és matematikából vizsgáznak.

Az államtitkár beszélt a szakképzési rendszerről, amelynek átalakítása, újragondolása 2020-ban kezdődött. Ennek három pillére a motivált diákok, oktatók és az inspiráló környezet – tette hozzá.

Az itt tanuló fiataloknak az ösztöndíjrendszer, a pályakezdési juttatás vagy a munkáshitel motiváló lehet, az oktatóknak a folyamatos béremelés segít sokat, a duális képzés pedig versenyképes tudást, jó elhelyezkedési lehetőséget ad a munkaerőpiacon – fejtette ki.

A szakképzés a világ élvonalába tartozik, ezt a nemzetközi versenyek is visszaigazolják – emelte ki.

A tízszázalékos pedagógusbér-emeléssel azt érték el, hogy már a pályakezdő pedagógusok átlagbére is 775 ezer forintnál kezdődik, a régebb óta pályán lévőknek pedig átlagosan 800-900 ezer forint a bére – ismertette.

Varga-Bajusz Veronika említést tett a Köbüki-ösztöndíjról, amely tíz hónapon át havi 75 ezer forinttal támogatja a tehetséggondozásban részt vevő pedagógusokat.

Az államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a központi középfokú írásbeli felvételi kapcsán elmondta: minden iskola maga dönt arról, hogy milyen ponthatártól fogadja a jelentkezőket. A legtöbb iskola szóbeli vizsgát is szervez március első két hetében. A jelentkezés sorrendjén március 25-27-e között lehet változtatni – ismertette.