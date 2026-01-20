Több tízezer diák ül padba január végén

A központi középfokú írásbeli felvételi vizsgák január 24-én 10 órakor kezdődnek a 9. évfolyamra, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a Belügyminisztérium által meghirdetett Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezőknek. 560 helyszínen több mint 70 ezer diák kezdi meg a felvételi eljárást – közölte az Oktatási Hivatal (OH) kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint 9. évfolyamra több mint 52 900 jelentkezés érkezett az írásbeli felvételire; 6 évfolyamos gimnáziumi írásbelin közel 11 000, 8 évfolyamoson több mint 6400 gyermek vesz részt.

A tanulók magyar nyelvből és matematikából vizsgáznak.

Azok a felvételizők, akik a január 24-ei vizsgán alapos indokkal, igazoltan nem tudnak részt venni, a február 3-ai, pótló írásbelin vizsgázhatnak a vizsgájuknak helyszínt adó iskolaigazgató egyedi döntése alapján.

A vizsgával kapcsolatos további információk az OH honlapján olvashatók – áll a közleményben.