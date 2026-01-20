Magyarország a top 3-ban

A célunk, hogy a magyar szakképzés európai erőcentrum legyen – mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter kedden Győrben, a Lukács Sándor technikumban.

A „Kérdezd a minisztert!” fórumsorozat győri állomását követő sajtótájékoztatón Hankó Balázs kifejtette: a szakképzés területén 400 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg és a következő években további 100 milliárdos fejlesztés várható; az oktatók 2020 óta két és félszeres béremelésben részesültek.

A miniszter kiemelte, a beszélgetés során egyértelmű volt a fiatalok részéről, hogy a szakképzés „nem B terv”, hanem hivatás választása.

A technikus és okleveles technikus képzésben olyan lehetőségeik vannak, amelyek a szakma és az érettségi megszerzése mellett az egyetemen való továbbtanulást is lehetővé teszik – fűzte hozzá.

A politikus közölte, hogy minden második fiatal duális képzésben vesz részt.

A magyar szakképzés az Európai Unióban a harmadik legjobbnak számít, és az OECD-országok közül szintén a harmadik helyen áll az ország a munkaerőpiaci megfelelést tekintve – jegyezte meg a miniszter.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az egyetemeken minden ötödik felvételiző szakképző intézményből érkezik. Győrben bizonyos képzéseken egyetemisták mennek a technikumba, hogy felnőttképzésben gyakorlati tudást szerezzenek – jelezte Hankó Balázs. Elmondta: ehhez hozzájárul az intézmény 150 duális képzőpartnere.

A miniszter kitért arra, hogy a győri Széchenyi István Egyetem, a technikum és az autóipari szereplők között konzorciális együttműködés van; tavaly 4,2 milliárd forintos ráfordítással ágazati tudásközpontot alakítottak ki.

Közölte, hogy a technikumban a közeljövőben 3,7 milliárd forintos tanműhelyfejlesztés várható, és az intézmény infrastrukturális fejlesztésére is szükség van.