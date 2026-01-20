Oktatás
Fémdetektoros ellenőrzés az iskolákban?
Fegyverek kiszűrése a cél
Giuseppe Valditara közölte, hogy az intézkedésről már egyeztetett Matteo Piantedosi belügyminiszterrel, valamint az olaszországi iskolaigazgatók szövetségével. Valditara azt követően nyilatkozott, hogy január 16-án egy tizenkilenc éves marokkói diák halálra késelte tizennyolc éves egyiptomi társát La Spezia egyik szakközépiskolájában. Későbbi vallomása szerint egy lány miatt, féltékenységből gyilkolt.
A miniszter elmondta, a fémdetektoros ellenőrzést azokban az iskolákban vezetnék be, amelyek igazgatói veszélyesnek értékelik az intézmény helyzetét biztonsági szempontból. Mobil ellenőrzési pontokat állítanánk fel az iskolák bejáratánál a helyi hatóságokkal együttműködésben – tette hozzá Valditara.
„Nagyon fontos minden tanuló befogadása és integrációja, de ugyanilyen fontos az iskolai közösség, a diákok és a tanárok védelme. (...) Olaszországban nemcsak jogok, de kötelességek is léteznek, amelyek szintén mindenkire vonatkoznak” – hangoztatta a miniszter. Úgy vélte, aki a biztonsági ellenőrzést az iskolai szabadság korlátozásának tartja, nem él a valóságban. „Ha fennáll a veszélye, hogy valamelyik tanuló kést vagy más, fegyverként használható eszközt bejuttat az iskolába, azt meg kell előzni” – mondta.
A jelenleg előzetes letartóztatásban levő La Spezia-i elkövető egy huszonkét centiméter hosszú késsel érkezett az iskolába, amelyet sokáig a kezében tartott, ahogy azt az osztálytársai által készített felvételek tanúsítják. Az Einaudi-Chiodo nevű szakközépiskola diákjai és azok szülei hétfőn tüntetést tartottak nagyobb biztonságot követelve. A polgármesteri hivatal elé vonultak, ahol a város első embere, Pierluigi Perracchini kijelentései miatt tiltakoztak. A polgármester a gyilkosságot követően kijelentette, hogy a késes támadás „bizonyos etnikai csoportokra” jellemző.
A Skuola.net népszerű oktatási portál több mint ötszáz tanulót kérdezett meg a gyilkosság után a fémdetektoros ellenőrzésről, és hatvan százalékuk támogatta azt.
A gyilkosság után Pisa városában szülők csoportja internetes aláírásgyűjtést indított szigorúbb biztonsági intézkedéseket sürgetve a kis- és fiatalkorúak közötti támadások ellen. Jelzésük szerint migráns fiatalok bandái uralják Pisa belvárosát, amelyek hasonló korú társaikat veszik célba.
Modena polgármestere bejelentette, hogy január 26-ától az oktatási intézmények előtt úgynevezett tutorok fognak dolgozni: a tanulók nekik jelezhetik, ha valamelyik társukat vagy bármilyen helyzetet veszélyesnek tartanak. Massimo Mezzetti polgármester elmondta, hogy a Covid-járvány óta eltelt öt évben a kis- és fiatalkorúak bűnözés aránya harminc százalékkal emelkedett.
Az olasz tudományos kutatási központ (Cnr) kedden közölt adatai szerint tavaly közel kilencvenezer 15 és 19 év közötti fiatal követett el bűncselekményt vágófegyverrel. A szám a 2,5 millió olasz gimnazista és szakközépiskolás 3,5 százalékának felel meg. Utóbbi arány 2008-ban 1,4 százalék volt. A fiatalok öt százaléka ismerte el, hogy úgy bántalmazott valakit, hogy annak orvoshoz kellett fordulnia. Tanárát 3,5 százalék ütötte meg.
A kormány kedd délután határoz a köz- és nemzetbiztonsági intézkedések szigorításáról. A tervek között szerepel az adatok szerint nyolcvan százalékban másod- és harmadgenerációs bevándorló fiatalok alkotta bandákkal szembeni fellépés, valamint a szúró- és vágófegyverekkel elkövetett bűncselekmények büntetésének szigorítása.