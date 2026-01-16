Újraéledtek az egyházi óvodák

Az elmúlt tíz évben közel kétszáz katolikus, református és evangélikus óvoda épült vagy újult meg az országban – mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára pénteken Sopronban.

Az egykori Szent Margit Óvoda a Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda-Bölcsőde szervezeti egységébe kerülésének tizedik évfordulója, valamint Árpád-házi Szent Margit ünnepe alkalmából szervezett szentmisét követően Soltész Miklós azt mondta, hogy a beruházások több mint 20 500 férőhelyet érintettek, amiből nyolcezer új.

Az államtitkár nagy változásnak nevezte a fejlesztéseket, ami a kisgyermekek nevelésére is hatással van.

Úgy fogalmazott, hogy „látható a nevelésen az az együttműködés, ami a szülők, az egyház, illetve az óvoda vezetői között fennáll, hogy mennyi mindent tudnak adni a piciknek”.

Ugyanakkor mindezt csak akkor tudjuk megvalósítani, ha béke van, ha békesség van a világban, és ha a társadalom is megérti, hogy mennyire fontos a családok támogatása az adórendszeren, a különböző otthonteremtési támogatásokon vagy az intézményrendszeren keresztül – fogalmazott.

Köszöntőjében Soltész Miklós arról beszélt, hogy IV. Béla és felesége Mária a békességet adták tovább gyermekeiknek, akik közül kettőt szentté, kettőt boldoggá avattak. Ha ilyen szellemiségben neveljük a gyermekeinket, akkor nemcsak a család, hanem a keresztény közösség is gyarapszik – fogalmazott.

Veres András győri megyéspüspök szentbeszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy Isten mindig hív bennünket a jóra, és fel kell tudnunk ismerni, hogy mindig csak az ő hívását, a jóra való hívást fogadjuk el.

Kovács András, a Szent Orsolya Római Katolikus, Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda-Bölcsőde igazgatója elmondta, hogy az egykori Szent Margit Óvod intézménybe csatlakozása évfordulója alkalmából a gyermekeknek rajz-, a szülőknek pedig esszépályázatot hirdettek, Egy napom Jézussal címmel, amire több mint kétszáz munka érkezett.

A szentmisét követően Soltész Miklós és Veres András okleveleket adott át a nyertes pályamunkákat alkotóknak.