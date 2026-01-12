Hatalmas sikere volt az idei Educatio kiállításnak

A hóhelyzet ellenére idén is 60 ezren vettek részt az Educatio felsőoktatási szakkiállításon a három nap alatt, csütörtökön, pénteken és szombaton – tette közzé Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter hétfőn megjelent Facebook-bejegyzésében.

Január 8-án nyitotta meg kapuit a 26. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás

Hozzátette: a 25 ezer négyzetméteren 120 kiállító, és valamennyi magyar, sőt, Kárpát-medencei magyar felsőoktatási intézmény jelen volt.

Tudatos döntés volt a magyar felsőoktatás megújítása, hiszen így az egyetemek versenyeznek a fiatalokért – hangsúlyozta a miniszter, hozzátéve: ezáltal sikeresek lesznek a magyar fiatalok, a siker pedig nem más, mint lehetőség, kitartás és szorgalom.

A lehetőséget a megújult magyar felsőoktatás biztosítja – mutatott rá Hankó Balázs, hozzáfűzve: 12 egyetemünk már a világ legjobb 5 százalékában van, sőt, háromból két magyar egyetemista ilyen, a világ élvonalában lévő egyetemen tanul.

Az Educatio kiállítás sikere remélhetőleg felvételi sikerét is magával hozza a felsőoktatásba – emelte ki a miniszer.

Emlékeztetett: február 15-ig lehet jelentkezni a megújult, sikeres és versenyképes magyar felsőoktatásba.