A hallgatói lemorzsolódást csökkentő programot indít a kormány a felsőoktatásban – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára kedden a Facebook-oldalán közzétett videójában.

A lemorzsolódás okainak és csökkentésének komplex vizsgálatát is szem előtt kell tartani

Varga-Bajusz Veronika azt mondta, hogy az elmúlt években mind a felsőoktatás, mind a szakképzés a megújulásán keresztül az esélyteremtésnek és a társadalmi mobilitásnak is fontos színtere lett.

Évek óta nő a felsőoktatásba felvettek száma, és a szakképzésből az egyetemekre 65 százalékkal többen kerültek be 2022 óta – tette hozzá.

Ez a növekedés azonban igényel egy újfajta figyelmet is az ágazatirányítás részéről: A hallgatói sikeresség fokozása lemorzsolódást csökkentő, tanulást támogató programokkal elnevezésű projekt célja, hogy közel 40 ezer hallgatónak nyújtson segítséget a korai lemorzsolódással szemben, felzárkóztató, támogató programokkal – emelte ki az államtitkár.

Kifejtette, hogy a program célcsoportjába az orvos-egészségtudományi, természettudományi, műszaki, informatikai, agrár- és pedagógusképzésben tanuló, a képzést kezdő első évfolyamos hallgatók a képzés munkarendjétől és finanszírozási formájától függetlenül, illetve a szociális és/vagy gazdasági hátránnyal küzdő hallgatók évfolyamtól, képzési munkarendtől és finanszírozási formától függetlenül tartoznak.

A pályázat megvalósítói a hallgatókat elérő országos hatáskörű szervezetek lehetnek; akár önállóan, akár konzorciumban indulhatnak a pályázaton – fűzte hozzá; azzal együtt, hogy a program – amelynek megvalósítása 2026 és 2029 között lehetséges – keretösszege több mint 28 milliárd forint.

Választható tevékenységek: a lemorzsolódás okainak és csökkentésének komplex vizsgálata, tanácsadás, tanulástámogató, közösségépítő és fejlesztő programok, oktató, oktatást segítő személyzet, a felsőoktatási intézmények kapcsolódó tevékenységeit támogató személyek bevonása és a korai lemorzsolódást megelőző programok, valamint technológiai és innovatív tanulást támogató megoldások megvalósítása – mondta.

„Célunk, hogy minél többen szerezzenek diplomát, hiszen a diploma sikere már kézzelfogható: átlagosan másfélszeres bérszorzót és kicsit több mint egy hónapos elhelyezkedési időt garantál. Szeretnénk, ha minél többen megkapnák ezt a támogatást, amivel karriert, jövőt építhetnek maguknak. Hajrá, magyar egyetemisták, hajrá, magyar egyetemek!” – fogalmazott Varga-Bajusz Veronika.