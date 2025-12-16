A tanulmányaikban való helytállása mellett a diákok közösségi részvétele is fontos – mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Pécsen kedden.

Soltész Miklós a nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjak, valamint a Koch Valéria Iskolaközpont megújult sportcsarnokának átadásán hangsúlyozta: ha valaki csak önmagával törődik, lehet, hogy zseni lesz, nagyszerű dolgokat tud alkotni, de a társadalomba nagyon nehezen tud beilleszkedni. Ezért a tanulás mellett a közösségi élet is nagyon fontos – tette hozzá.

Az államtitkár kiemelte, hogy Magyarországon 501 intézmény kapcsolódik a német nemzetiséghez, ebből 74 nemzetiségi fenntartású. Méltatta az ezen óvodákban, általános és középiskolákban dolgozó pedagógusokat, tanítókat, nevelőket, valamint azokat a nemzetiségi vezetőket, akik nélkül elveszne a nyelv és a kultúra.

Soltész Miklós kiemelte, Pécs bizonyos szempontból a nemzetiségi iskolák fővárosa. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott, óvodát, általános iskolát, gimnáziumot és kollégiumot is magába foglaló Koch Valéria Iskolaközpont mellett az Országos Horvát Önkormányzathoz tartotó Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, továbbá a német nemzetiségi nyelvoktatásban kiemelkedő Leőwey Klára Gimnázium is itt működik – sorolta.

Amreinné Pesti Ágnes, a Koch Valéria Iskolaközpont főigazgatója a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárságának továbbtanulást és a tehetséggondozást szolgáló nemzetiségi ösztöndíjáról beszélt. Mint mondta, a iskolaközpont és a Leőwey gimnázium kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulói, valamint az iskolájuk, osztályuk közösségéért példaértékű tevékenységet végző diákok részesülhettek ebben a támogatásban.

Az iskolaközpont megújult sportcsarnokáról szólva közölte: a létesítmény 225 millió forint kormányzati támogatásnak köszönhetően szerkezeti és technikai szempontból is korszerűbbé vált.

A beruházás részeként megújultak a vizesblokkok, a testnevelő tanári szoba, kicserélték az ablakokat, és egyebek mellett energiatakarékos lett a világítás – tette hozzá.