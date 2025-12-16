Hankó Balázs: A magyar szakmák és a magyar szakképzés hagyományai masszívak

A magyar szakmák és a magyar szakképzés hagyományai masszívak - hangsúlyozta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter hétfőn a Legyen szakma a kezedben - Kárpát-medencei technikumok II. kiválósági gáláján, a Pesti Vigadóban.

A tárcavezető felidézte, öt esztendeje fontos döntést hoztak, átalakították szakképzést, a szakmák képzésének rendszerét hozták létre. A döntés nem volt kockázatok nélküli, az ellenérdekeltek pedig hangosak voltak - jegyezte meg.

A leromlott állapotú szakképző iskolákat inspiráló környezetté, modern épületekké alakították át, és felismerték, hogy megfelelő eszközök nélkül nincs minőségi szakképzés. A szakképző iskolák megújítására 400 milliárd forintot fordítottak, és fordítanak - fejtette ki.

A magyar történelemben ekkora felújítási program a szakképzésben sosem volt, de a megújítás nem áll meg az épületeknél, fontos a digitális tananyagok fejlesztése, a mesterséges intelligencia oktatása - emelte ki.

Hozzátette: látták azt is, hogy a szakképzésben tanítók bérének alacsony volta a képzés minőségét ronthatja. Így az oktatók bérét két és félszeresére növelték, januártól az ötödik béremelés valósul meg, így a legkisebb oktatói bér eléri a havi 775 ezer forintot, az átlagos oktatói bérek pedig meg fogják haladni a 890 ezer forintot.

Hankó Balázs kiemelte, meg kell erősíteni a szakképzésben a versenyhelyzetet is. A megújult magyar szakképzés Európa és a világ élvonalában van - szögezte le. Emlékeztetett, hogy idén szeptemberben a szakmák Európa-bajnokságán Dániában a magyar szakemberek négy arany, két ezüst, öt bronz és öt kiválósági érmet szereztek. A világon a magyar szakképzés bronzérmes a munkaerőpiaci megfelelés mértéke szerint - mondta.

Ez a három pillér tartja, sőt egyre magasabbra emeli a magyar szakképzést - jelentette ki Hankó Balázs.

Úgy fogalmazott, az öt éve bevezetett változások "bejöttek", az új technikumi rendszer bizonyított. De itt nem állnak, nem állhatnak meg, mert a magyar fiatalok megérdemlik, hogy a magyar legyen a világ legjobb szakképzése, és ez legyen igaz minden magyar szakképzésre szerte a Kárpát-medencében.

Beszédében a miniszter kitért arra is, hogy a versenyhelyzetet a hazai technikumok, szakképző iskolák között is ki kellett alakítani. A verseny motivál, alkalmat ad arra, hogy a legjobbakat elismerjék, és arra is, hogy a hátrébb szorulókat önvizsgálatra, korrekcióra késztesse.

Elmondta, hogy elkészült a legjobb hazai technikumok 100-as listája. A mostani gálán a legjobbak legjobbjait díjazzák, különdíjakkal jutalmazzák azokat, akik a helyi közösségekben kiemelkedően sokat tettek, a szakképzés presztízsének emelkedéséért, jószolgálati munkát láttak el, és elismeréssel illetik a külhoni szakképzést is - ismertette Hankó Balázs.