Ciki szokás vagy zseniális agyműködés?

Ciki iskolai szokás vagy a zseniális agyműködés egyik titkos jele? A kutatók szerint egyértelműen az utóbbi. Tudja meg, mit csinálnak matematikaórán az okos gyerekek!

A kisgyermekkor, beleértve az óvodás és kisiskolás éveket, nem mindenki számára jelentenek magabiztos és gondtalan időszakot. A gyerekek állandóan figyelik egymást, ítélkeznek, kritizálnak és már elsőben szemrebbenés nélkül rásütik társaikra a „béna” jelzőt. Ehhez pedig elég egy olyan szokás is, ami alapvetően az okos gyerek ismérve. Ha szülőként eddig aggódott, kérjük, ezt gyorsan engedje el, sőt, kezdjen el örülni.

A tudósok szerint ez a szokás csak az okos gyerekekre jellemző

A gyerekek már az óvoda nagycsoportjában is dolgoznak számokkal, hiszen az iskolaérettség egyik lényeges eleme, hogy el tudjanak számolni tízig. Milyen érdekes, hogy épp tíz ujjunk van, épp ezért senki sem csodálkozhat azon, ha egyes matematikai feladatok során a gyerekek ezeket használják. Emiatt azonban gyakran kapnak bántást a társaiktól, sőt, van, ahol a tanár sem nézi jó szemmel az ujjon számolást. Teszik mindezt úgy, hogy pontosan látják a gyerekeken, milyen nevelést kaptak otthon, és azt, hogy milyen képességek bújnak meg bennük. Egy friss kutatás azonban most rávilágított, hogy azok a gyerekek, akik 4 és 6,5 éves koruk között az ujjaikat használták az összeadás vagy kivonás során, 7 évesen látványosan jobbak voltak matematikából - tudta meg a Life.

A kutatást vezető dr. Catherine Thevenot szerint az ujjakon számolás mögött nem az áll, amit a szülők vagy tanárok eddig hittek. Ez a módszer ugyanis nem pótmegoldás, hanem egy fontos átmenetet az absztrakt gondolkodás felé. Vagyis azok a kicsik, akik az ujjaik segítségével számolnak, gyorsabban és magabiztosabban értik meg a számok közötti kapcsolatot, később pedig okos gyerekként lekörözhetik az összes osztálytársukat a matematikaórán.

A kutatás még egy meglepő eredményt hozott. Az okos gyerek felmérésben azok teljesítettek a legjobban, akik használták ugyan az ujjaikat, de hét éves koruk után önmaguktól leszoktak róla. Ez ugyanis azt jelzi, hogy már átültették a korai „ujjas tapasztalataikat” a fejükben végzett műveletekre, ennek köszönhetően pedig nem lesznek automatikusan fejben szorzás zsenik, de gyorsabbá és pontosabbá válhatnak a fejszámolásban.