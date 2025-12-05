A Corvinus hallgatói nyertek a Netflix-stratégia megalkotását célzó világversenyen

A közleményben azt írták: a Corvinus négyfős nemzetközi csapata kategóriájában 36 ország 150 egyetemének 240 megoldása közül készítette a legjobbat. A többfordulós versenyben a feladat az volt, hogy a résztvevők növekedési stratégiát dolgozzanak ki a Netflix számára, beleértve a piaci és versenyelemzést, a pénzügyi megalapozást és a megvalósítási tervet. A csapatoknak mindezt kizárólag PowerPointban és think-cell vizualizációs bővítményben kellett elkészíteniük.

A szoftver használatát a verseny alatt sajátították el, miközben a végső prezentációhoz tizenkét, az innovatív tartalmat jól átadó diát kellett megalkotni. A corvinusos csapatot két alapszakos, valamint két Full-time MBA-szakos hallgató alkotta, akik Észak-Macedóniából, Dél-Afrikából, illetve Jordániából jöttek. Jakov Velkovski a politikai, gazdaságtani és stratégiai összefüggések összehangolására koncentrált, Daniela Toth a vállalkozói és operatív tapasztalataival strukturálta az ötleteket és a stratégia megvalósításának szempontjait erősítette.

Tala Salman a kutatási irányt és a prezentáció narratíváját formálta, míg Nikola Meshkovski a modellalkotásért és a kvantitatív elemzésért felelt - ismertették. Idézték Kozma Miklóst, az egyetem Full-time MBA-képzésének akadémiai igazgatóját, aki szerint az újabb corvinusos esetverseny-győzelem azt mutatja, hogy hallgatóik nemzetközi szinten is versenyképesek stratégiai gondolkodásban, tanácsadói készségekben és interkulturális csapatmunkában, amelyet jól tudnak majd hasznosítani későbbi nemzetközi karrierjükben. A versenyen az alapszakos kategóriában a Pennsylvaniai Egyetem diákjai győztek - áll a közleményben.