Oktatási és kutatási megállapodásokat kötött Washingtonban a kulturális tárca

Közös kutatást indít a mesterséges intelligencia etikai szempontú megközelítése tárgyában a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) és a Washingtonban működő katolikus egyetem - jelentette be a kulturális és innovációs miniszter csütörtökön Budapesten, a PKKE-n megtartott hallgatói fórumot követő sajtótájékoztatón.

Hankó Balázs azt is közölte, hogy tárca kutatási megállapodást kötött a washingtoni Biblia Múzeummal, ennek keretében nyolc fiatal magyar bibliakutató vehet részt a jövőben az intézmény kutatási programjaiban.

Mindkét megállapodás a magyar kormányzati delegáció november 7-ei washingtoni látogatása nyomán jött létre - tette hozzá a miniszter.

Kiemelte: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, miközben őrzi a katolikus tradíciót, egyre versenyképesebb oktatást biztosít a hallgatóinak. Ezt mutatja, hogy az intézmény az egyik legrangosabb nemzetközi rangsorban bekerült a világ legjobb 1500 felsőoktatási intézménye közé. Ez mindössze az egyetemek 5 százalékát teszi ki világszerte.

Hozzátette, az intézmény annál is inkább fontos, mert a mindennapi élet kihívásaira adott versenyképes válaszok mellett a katolikus tanításnak megfelelő válaszokat is ad. Ezért is kiemelt fontosságú a Washingtonban kötött megállapodás, amelyhez egymillió dollárnyi finanszírozást biztosít a magyar állam.

Hankó Balázs jelezte, az ezzel kapcsolatos egyeztetéseit szombaton a Vatikánban folytatja, ugyanis XIV. Leó pápát mélyen foglalkoztatják a mesterséges intelligenciával kapcsolatos etikai kérdések.

Arról is beszámolt: a fórumon szóba került, hogy a magyar kormány milyen értékeket kínál a fiatalok számára. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kormányzat 250-fajta, a különböző élethelyzetekre szabott intézkedést vezetett be a fiatalok számára, illetve csak a 25 év alattiak személyijövedelemadó-mentességével évente 237 milliárd forinttal támogatják az életkezdésüket.

Tőczik Benedek, az intézmény hallgatói önkormányzatának vezetője a sajtótájékoztatón köszönetet mondott azért, hogy a hallgatóság nyíltan tehetett fel kérdéseket az őket érintő problémákról.

Pafkó Tamás baptista lelkipásztor, a Baptista Teológiai Akadémia oktatója, aki egyike azoknak, akik lehetőséget kaptak a washingtoni Biblia Múzeumban a kutatásra, a sajtótájékoztatón azt mondta: különösen az ószövetségi iratok tanulmányozásában szeretne elmélyülni, és át kívánja venni az intézmény azon integratív szemléletét, amely kortárs módon hívja dialógusra a ma élőket.