Oktatás

MH/MTI
 2025. december 3. szerda. 19:33
Kormányzati célkitűzés, hogy a tavaszi félévben már minden szakképző intézményben a mindennapi oktatási program része legyen a mesterségesintelligencia-képzés – mondta a kulturális és innovációs miniszter szerdán Budapesten.

A kormány célja, hogy az oktatási program része legyen a mesterségesintelligencia-képzés
Hankó Balázs közölte: Novemberben mintegy száz oktatót képeztek ki
Fotó: Facebook/Hankó Balázs

Hankó Balázs a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Technikumban tett látogatásakor újságírók előtt arról beszélt, hogy az ősszel a mesterségesintelligencia-oktatás először egy pilotprogram keretében indult hatvan szakképző iskolában. Ezen intézmények egyike a Trefort Ágoston technikum – tette hozzá.

A miniszter közölte: novemberben mintegy száz oktatót képeztek ki a képzésre, és még idén ősszel 1700 diák fog a mesterséges intelligencia alapjaival megismerkedni.

A lépést azzal indokolta Hankó Balázs, hogy a szakképzés mindig a gyakorlat igényei alapján lép előre, és ez a gyakorlati igény ma már a szakmák világában is a mesterséges intelligencia ismeretét követeli meg. A cél, hogy a fiatalok legyenek felvértezve a mesterséges intelligencia alkalmazása kapcsán – mondta.

Hankó Balázs kiemelte: a magyar szakképzés Európa és a világ élvonalában van. A szakmák Európa-bajnokságán, Dániában a magyarok négy arany-, két ezüst- és öt bronzérmet szereztek – emlékeztetett.

A miniszter a technikumban megtekintett egy tanórát, hogy lássa, hogyan történik a mesterségesintelligencia-oktatás.

