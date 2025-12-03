Oktatás
A kormány célja, hogy az oktatási program része legyen a mesterségesintelligencia-képzés
Hankó Balázs kiemelte: a magyar szakképzés Európa és a világ élvonalában van
Hankó Balázs a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Technikumban tett látogatásakor újságírók előtt arról beszélt, hogy az ősszel a mesterségesintelligencia-oktatás először egy pilotprogram keretében indult hatvan szakképző iskolában. Ezen intézmények egyike a Trefort Ágoston technikum – tette hozzá.
A miniszter közölte: novemberben mintegy száz oktatót képeztek ki a képzésre, és még idén ősszel 1700 diák fog a mesterséges intelligencia alapjaival megismerkedni.
A lépést azzal indokolta Hankó Balázs, hogy a szakképzés mindig a gyakorlat igényei alapján lép előre, és ez a gyakorlati igény ma már a szakmák világában is a mesterséges intelligencia ismeretét követeli meg. A cél, hogy a fiatalok legyenek felvértezve a mesterséges intelligencia alkalmazása kapcsán – mondta.
Hankó Balázs kiemelte: a magyar szakképzés Európa és a világ élvonalában van. A szakmák Európa-bajnokságán, Dániában a magyarok négy arany-, két ezüst- és öt bronzérmet szereztek – emlékeztetett.
A miniszter a technikumban megtekintett egy tanórát, hogy lássa, hogyan történik a mesterségesintelligencia-oktatás.