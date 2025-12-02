Két ezüst- és négy bronzérmet szerzett a magyar csapat

A magyar csapat 2 ezüst- és 4 bronzérmet szerzett, ezzel az országok nem hivatalos versenyében a 8. helyet szerezte meg a 22. Nemzetközi Junior Természettudományi Olimpián (IJSO), Szocsiban – közölte az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium az MTI-vel.

A közlemény szerint idén 22 ország vitt csapatot a november 23. és december 2. között megrendezett sporteseményre, amelyen 2 megfigyelő ország, Szerbia és Szlovénia diákok nélkül vett részt. A versenyen Magyarország volt az EU egyetlen képviselője, Európából hazánk mellett Észak-Macedónia nevezett még diákokat a megmérettetésre.

A versenyt 2004-ben Indonézia alapította, azóta Magyarország minden évben részt vesz ezen a 16 évesnél fiatalabb korosztály számára meghirdetett nemzetközi természettudományi versenyen, amelyen biológiából, kémiából és fizikából kell megmutatni elméleti és gyakorlati tudásukat a versenyzőknek.

A hatfős magyar csapat tagjai közül ezüstérmet szerezett Kiss Mihály (ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium, Budapest) és Hicsó Máté Kristóf (Fazekas Mihály Gimnázium, Debrecen).

Bronzérmes lett Csonka Sebestyén (Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, Pécs), Rajtik Barnabás Sándor (Fővárosi Fazekas Mihály Gimnázium), Kaszab Kristóf István (Fazekas Mihály Gimnázium, Debrecen) és Roszkos Vilmos (ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium, Budapest) – tájékoztattak a sajtóanyagban.

A csapat kísérőtanárai az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziumból Gyertyán Attila (fizika, matematika), Varga Bence (kémia) és Villányi Attila (kémia és biológia) voltak, a felkészítésben biológiából Papp Ádám is részt vett – tették hozzá.