A fiatalok sikere a nemzet sikere - hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára szombaton Budapesten, a Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) tisztújító küldöttgyűlésén.

Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára beszédet mond a Nemzeti Ifjúsági Tanács tisztújító küldöttgyűlésén a Budapesti Európai Ifjúsági Központban 2025. november 29-én

Varga-Bajusz Veronika azt mondta: az NIT 2012-es megalakulása óta nagy utat tett meg, és határozott bázisa lett a fiataloknak.

Ez idő alatt számtalan eredményt sikerült elérni: az NIT Mit szólsz hozzá? roadshow-ja keretében idén sok városban, valamint egy online kérdőív segítségével mondhatták el a fiatalok véleményüket az életüket érintő legfontosabb kérdésekről - mondta.

Varga-Bajusz Veronika ismertetése szerint az NIT ezzel olyan programsorozatot hívott életre, amelynek kerekasztal-beszélgetései, előadásai valódi élményt nyújtottak a résztvevőknek. Valódi, fontos és súlyos problémákkal, témákkal foglalkoztak, és a roadshow alatt valódi párbeszéd alakult ki - közölte.

Azzal, hogy sikerült bevonni a diákság, hallgatók és a doktoranduszok szervezeteit, valamint számos más ifjúsági szervezetet, egy adott témát több szempontból is meg lehetett vizsgálni - emelte ki.

Az államtitkár szerint a NIT közéleti mentorprogramját is ugyanaz a szakmai felkészültség, nyitottság és párbeszédre, valamint vitára való készség jellemezte. Ez is bizonyíték arra, hogy a fiatalokban valóban nagy az érdeklődés közéleti kérdések iránt - mutatott rá.

Varga-Bajusz Veronika kiemelte: a NIT-nek köszönhetően olyan elszánt és tehetséges fiatalok szólalnak meg, akik hazai és nemzetközi fórumokon egyaránt eredményesen képviselik Magyarországot, legyen szó az EU-elnökség előkészítési folyamataiban való munkáról, az uniós ifjúsági párbeszéd, valamint a EU Ifjúsági Konferencia programjain való részvételről, vagy az ENSZ ifjúsági küldöttjeiért elvégzett szolgálatról.

Varga-Bajusz Veronika megköszönte a NIT tagjainak, hogy Erasmus-ügyben kiállnak a magyar fiatalokért, „habár a megoldás az Európai Bizottság politikai motivációja miatt egyelőre várat magára”.

Addig is a magyar kormány a fiatalokat a Pannónia-programon keresztül segíti a nemzetközi tapasztalatszerzésben - mondta.

Varga-Bajusz Veronika elismeréssel értékelte azt a munkát, amelyet Kovács Péter, a NIT elnöke és az elnökség elvégzett.

„Hálásan köszönöm az elmúlt két év munkáját, egyben sok sikert kívánok az új elnöknek és elnökségnek” - hangsúlyozta az államtitkár.

Nagy-Vargha Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkár azt mondta, hogy egy korszak lezárult, majd ő is köszöntet mondott az elnökségnek, amely intenzív kapcsolatot ápolt a minisztériummal.