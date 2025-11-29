Továbbra is a tanulást érdemes választani

A kormány 5 milliárd 590 millió forintos keretösszeggel a korai iskolaelhagyás csökkentését célzó programot indít a 10 és 17 év közötti, elsősorban roma lányok esélynövelése érdekében - közölte a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára pénteken a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nagyecseden.

Sztojka Attila elmondta, az európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projekt keretösszegéből várhatóan nagyjából kétszáz programot tudnak finanszírozni, és ezekbe legalább kétezer fiatalt majd vonnak be, akik - tanulmányi eredményeiktől függően - 200 és 300 ezer forintos ösztöndíjat is kaphatnak.

„Ez az ösztöndíj azt a célt szolgálja, hogy a fiataljaink továbbra is a tanulást válasszák, továbbra is legyen egy életpályájuk” - fogalmazott az államtitkár. Hozzátette: a kormányzat célja az, hogy a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetben élő, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező roma nők és lányok többségének növekedjen az iskolai végzettsége. Az államtitkár kifejtette: a programban 438 mentor kap majd feladatot, a pályázaton pedig azok a civil szervezetek, egyházi intézmények, egyházi szervezetek, önkormányzatok és roma önkormányzatok is részt vehetnek, akik ebben feladatot kívánnak vállalni.

Egy pályázó 22 és 89 millió forint közötti pályázati összeghez juthat hozzá - tette hozzá. Sztojka Attila hangsúlyozta, az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a roma nők körében 2,7-szerese az országos átlagnak, szavai szerint „nincs más dolgunk, mint az, hogy ezen változtassunk”. Emlékeztetett: a roma nők foglalkoztatásában „van még erőforrás, van még lehetőség”, még úgy is, hogy európai kitekintésben Magyarországon dolgozik a legtöbb roma ember, valamint az ország előkelő helyen áll a roma nők foglalkoztatásának tekintetében is.

A roma nők 43 százalékos foglalkoztatottsági arányában van még potenciál, a programmal pedig azt szeretnénk erősíteni, hogy ne kelljen választaniuk a családalapítás és a karrier között, mert a kettő szorosan összefügg és összeegyeztethető - fejtette ki Sztojka Attila. A program előzményeiről szólva az államtitkár azt mondta: az esélypolitika területén az elmúlt időszakban tizenhárom konstrukciót hirdettek meg több mint 80 milliárd forintos keretösszeggel, ezek az intézkedések minden korosztályra és társadalmi rétegre irányulóan valósulnak meg a korai fejlesztéstől az ösztöndíjakon át a családtámogatásokig.

Kovács Sándor, a térség fideszes országgyűlési képviselője az eseményen azt hangoztatta: ha korosztályok szerint vizsgálunk egy felzárkózási programot, akkor erre jó példa lehet a Biztos kezdet gyerekházak. Azokra kell bízni ezeket a programokat, akik közvetlenül találkoznak a problémával és ismerik azokat a szereplőket, akik ennek a problémának a megoldását szeretnék - mondta a képviselő.