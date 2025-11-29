Oktatás
Továbbra is a tanulást érdemes választani
Célzatos programok
Sztojka Attila elmondta, az európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projekt keretösszegéből várhatóan nagyjából kétszáz programot tudnak finanszírozni, és ezekbe legalább kétezer fiatalt majd vonnak be, akik - tanulmányi eredményeiktől függően - 200 és 300 ezer forintos ösztöndíjat is kaphatnak.
„Ez az ösztöndíj azt a célt szolgálja, hogy a fiataljaink továbbra is a tanulást válasszák, továbbra is legyen egy életpályájuk” - fogalmazott az államtitkár. Hozzátette: a kormányzat célja az, hogy a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetben élő, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező roma nők és lányok többségének növekedjen az iskolai végzettsége. Az államtitkár kifejtette: a programban 438 mentor kap majd feladatot, a pályázaton pedig azok a civil szervezetek, egyházi intézmények, egyházi szervezetek, önkormányzatok és roma önkormányzatok is részt vehetnek, akik ebben feladatot kívánnak vállalni.
Egy pályázó 22 és 89 millió forint közötti pályázati összeghez juthat hozzá - tette hozzá. Sztojka Attila hangsúlyozta, az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a roma nők körében 2,7-szerese az országos átlagnak, szavai szerint „nincs más dolgunk, mint az, hogy ezen változtassunk”. Emlékeztetett: a roma nők foglalkoztatásában „van még erőforrás, van még lehetőség”, még úgy is, hogy európai kitekintésben Magyarországon dolgozik a legtöbb roma ember, valamint az ország előkelő helyen áll a roma nők foglalkoztatásának tekintetében is.
A roma nők 43 százalékos foglalkoztatottsági arányában van még potenciál, a programmal pedig azt szeretnénk erősíteni, hogy ne kelljen választaniuk a családalapítás és a karrier között, mert a kettő szorosan összefügg és összeegyeztethető - fejtette ki Sztojka Attila. A program előzményeiről szólva az államtitkár azt mondta: az esélypolitika területén az elmúlt időszakban tizenhárom konstrukciót hirdettek meg több mint 80 milliárd forintos keretösszeggel, ezek az intézkedések minden korosztályra és társadalmi rétegre irányulóan valósulnak meg a korai fejlesztéstől az ösztöndíjakon át a családtámogatásokig.
Kovács Sándor, a térség fideszes országgyűlési képviselője az eseményen azt hangoztatta: ha korosztályok szerint vizsgálunk egy felzárkózási programot, akkor erre jó példa lehet a Biztos kezdet gyerekházak. Azokra kell bízni ezeket a programokat, akik közvetlenül találkoznak a problémával és ismerik azokat a szereplőket, akik ennek a problémának a megoldását szeretnék - mondta a képviselő.