Magyarország megvétózta az EU stratégiáját

Magyarország megvétózta az Európai Unió következő négyéves felsőoktatási stratégiáját, és egyértelművé tette, hogy ameddig a magyar egyetemisták nem kapják meg a jogos jussuknak számító Erasmus programot, addig nincs következő uniós felsőoktatási stratégia – jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter Brüsszelben csütörtökön.

Az EU és Magyarország között feszültséget okozhat a felsőoktatási stratégia

A tagországok oktatásért felelős minisztereinek tanácskozását követően Hankó Balázs a nemzetközi sajtónak nyilatkozva hangsúlyozta, ameddig Magyarországon olyan kormány van, amely a nemzeti érdeket képviseli, addig az Erasmus kérdésében vétó lesz.

Ameddig nem a „brüsszelita idiotizmus” uralkodik Magyarországon, amely kizsákmányolja a magyarokat, és Brüsszel érdekének megfelelően dönt, addig elsődleges marad a felsőoktatást illetően az, hogy Erasmust vissza, Horizontot vissza„- szögezte le a miniszter.