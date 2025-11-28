2025. december 7., vasárnap

Előd

Magyarország megvétózta az EU stratégiáját

Nézeteltérés az oktatás terén

MH/ MTI
 2025. november 28. péntek. 1:38
Magyarország megvétózta az Európai Unió következő négyéves felsőoktatási stratégiáját, és egyértelművé tette, hogy ameddig a magyar egyetemisták nem kapják meg a jogos jussuknak számító Erasmus programot, addig nincs következő uniós felsőoktatási stratégia – jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter Brüsszelben csütörtökön.

A tagországok oktatásért felelős minisztereinek tanácskozását követően Hankó Balázs a nemzetközi sajtónak nyilatkozva hangsúlyozta, ameddig Magyarországon olyan kormány van, amely a nemzeti érdeket képviseli, addig az Erasmus kérdésében vétó lesz.

Ameddig nem a „brüsszelita idiotizmus” uralkodik Magyarországon, amely kizsákmányolja a magyarokat, és Brüsszel érdekének megfelelően dönt, addig elsődleges marad a felsőoktatást illetően az, hogy Erasmust vissza, Horizontot vissza„- szögezte le a miniszter.

