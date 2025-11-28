Oktatás
Magyarország megvétózta az EU stratégiáját
Nézeteltérés az oktatás terén
Az EU és Magyarország között feszültséget okozhat a felsőoktatási stratégia
Fotó: Facebook/Hankó Balázs
A tagországok oktatásért felelős minisztereinek tanácskozását követően Hankó Balázs a nemzetközi sajtónak nyilatkozva hangsúlyozta, ameddig Magyarországon olyan kormány van, amely a nemzeti érdeket képviseli, addig az Erasmus kérdésében vétó lesz.
Ameddig nem a „brüsszelita idiotizmus” uralkodik Magyarországon, amely kizsákmányolja a magyarokat, és Brüsszel érdekének megfelelően dönt, addig elsődleges marad a felsőoktatást illetően az, hogy Erasmust vissza, Horizontot vissza„- szögezte le a miniszter.