Egyetemisták segítik a hátrányos helyzetű diákokat

A célunk, hogy a Tanítsunk Magyarországért programban országszerte 2000-2500 mentorunk legyen. Akkor elérünk 10 ezer általános iskolást, mindenkit, akinek ez a program segíthet – mondta György László kormánybiztos csütörtökön Tatabányán, a Füzes utcai Általános Iskolában tett látogatásán.

A Tanítsunk Magyarországért program koordinációjáért felelős kormánybiztos hozzátette; a középiskolákban közel 12 százalékos a lemorzsolódás, de a munka és továbbtanulási esélyektől távolabb eső településeken korábban a tanulók 54 százaléka hagyta ott a középiskolát.

A Tanítsunk Magyarországért programban egyetemisták keresik fel az érintett fiatalokat és segítenek neki megismerni a továbbtanulási lehetőségeket, leküzdeni az utazással és az ismeretlen közegbe való beilleszkedéssel kapcsolatos nehézségeket.

Egy év mentorálás után 9 százalékkal csökkent a nehéz körülmények közül érkezők iskolaelhagyása - ismertette György László. A kormánybiztos kiemelte, jelenleg 106 általános iskolában 700 mentor foglalkozik 3400 általános iskolással. Az országos programhoz 25 egyetem csatlakozott. A legutóbb 1200 hallgató vette föl mentorálásra felkészítő kurzust, így sokan lépnek be a programba.

Várhatóan tavasztól 1000 főre, de inkább 1200 főre emelkedhet a mentorok száma. Ha 2000-2500 mentorunk lesz országszerte, akkor 10 ezer általános iskolást érhetünk el, mindenkit, akinek ez a program segíthet - mondta. A Füzes utcai Általános Iskolában a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatói mentorálnak hatodik, hetedik és nyolcadik osztályos tanulókat.

Az iskola a mostani félévben 20 tanulóval és 5 mentorral vesz részt a Tanítsunk Magyarországért programban. Az egyetem Fejér, Komárom-Esztergom és Pest vármegyékben 18 mentorral dolgozik, akik 83 tanulót támogatnak.