Az elmúlt öt évben a diákok, a szülők és az oktatók számára is vonzóvá vált a szakképzés – jelentette ki a szakképzésért felelős helyettes államtitkár kedden Szegeden.

A szülők biztosak lehetnek abban, ha gyermekeik a szakképzést választják, akkor a biztos munkahelyet választják (képünk illusztráció)

Pálmai Gergely a Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes Technikumában és Szakgimnáziumában uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések alapkőletételén azt mondta, a szülők biztosak lehetnek abban, ha gyermekeik a szakképzést választják, akkor a biztos munkahelyet választják.

Kifejtette, aki a technikumot választja, az a felsőoktatás felé vezető karrierutat választja. Ez Szegeden kifejezetten igaz, hiszen számos iskola működik együtt a Szegedi Tudományegyetemmel – tette hozzá.

A helyettes államtitkár emlékeztetett rá, a Kulturális és Innovációs Minisztérium ősszel vállalkozói roadshow-t indított, hogy ezzel segítse azokat a tanulókat, akik a vállalkozó lét felé kacsingatnak.

Az elmúlt években két és félszeresére emelkedett a szakképzésben oktatók bére, és januárban folytatódik a béremelés – közölte Pálmai Gergely.

Annak érdekében, hogy a környezet is vonzóvá váljon indult el a 21. századi intézményfejlesztési program, amely keretében 100 milliárd forintból országszerte 34 intézményben valósulnak meg beruházások. A Szegedi Szakképzési Centrumban mintegy 7 milliárd forintból három iskolát, köztük a Gábor Dénes Technikumot és Szakgimnáziumot fejlesztik – tudatta a helyettes államtitkár.

Nyul Zoltán magasépítésért felelős helyettes államtitkár közölte, a technikumban az energetikai fejlesztések mellett kialakítanak egy IT centert és egy közösségi teret. A fejlesztés során kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az intézmény hosszú távon fenntartható és gazdaságosan üzemeltethető legyen.

Az alapkőletételt megelőzően aláírták a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM), az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM), valamint a Szegedi Szakképzési Centrum együttműködési megállapodását arról, hogy 2,8 milliárd forintos kormányzati támogatásból a központ három iskoláját fejlesztik. Nyul Zoltán hangsúlyozta, a dél-alföldi térség gazdasági átalakulása komoly lehetőséget kínál mindenki számára, hogy infrastruktúráját megújítsa.

A térség nagyberuházásaihoz kapcsolódó fejlesztési csomag nagyban hozzájárul Szeged és térsége közlekedési infrastruktúrájának megújításához, kapacitásának növeléséhez. Jelentősen megújul a város víziközmű-hálózata is – közölte a helyettes államtitkár, hozzátéve: e fejlesztések közé tartoznak azok a beruházások is, amelyek biztosítják, hogy az oktatási infrastruktúra tökéletesen rendelkezésre álljon.

Avramucz Mihály, a szakképzési centrum kancellárja közölte, a 2028/29-es tanévre a Csonka János Technikumban, a Déri Miksa Műszaki Technikumban, valamint a József Attila Általános Iskola és Szakközépiskolában új tanműhelyeket építenek, illetve a meglévőket fejlesztik. Elkészülnek a műhelyeket kiszolgáló helyiségek, raktárak, és a projekt része olyan oktatási eszközök beszerzése is, amelyekkel a diákok a robotika, mesterséges intelligencia alkalmazásához szükséges ismereteket is elsajátíthatják.

Salgó László Péter főispán közölte, Csongrád-Csanád vármegyében 2,4 százalékos a munkanélküliség, ami országosan – Budapestet és Győr-Moson-Sopron vármegyét követően – a harmadik legkedvezőbb adat. A munkanélküliek 50 százaléka három hónapon belül elhelyezkedik. Hozzátette: az átlagkeresetet nézve a vármegye országosan a középmezőnyben található.

A BYD már jelenleg is a térség legnagyobb foglalkoztatója, ugyanakkor Makón már megkezdte a termelést a Benepack élelmiszeripari csomagolóanyagokat gyártó üzeme. Még az idén elindul a Reinhmetal szegedi gyára, jövőre pedig a befejeződik a Pick új szegedi, illetve a Hungerit szentesi beruházása – tudatta a főispán.

Bár jelentősek a termelőberuházások a vármegyében a szolgáltatási szektor aránya Budapest után országosan itt a második legnagyobb – mondta Salgó László Péter.