Óriási értéket hoznak a külföldről hazatérő fiatalok

Panyi Miklós úgy fogalmazott, a fiatalok mindig elmentek, és a jövőben is el fognak menni külföldre, de fontos, hogy az általuk megszerzett nemzetközi tapasztalatokból az ország is profitálhasson. Azon kell dolgozni, hogy a hazatérés is meglegyen – mondta, hozzátéve: a kormány tudatosan foglalkozik a fiatalok hazacsábításával.

Az államtitkár hangsúlyozta: a magyar oktatási rendszer biztosítja annak lehetőségét, hogy a tehetséges és szorgalmas fiatalok eljuthassanak a világ vezető egyetemeire, és a világ bármely pontján megállják a helyüket. Szavai szerint a nemzetközi tapasztalatszerzés azért is előnyös, mert általa „megtanulhatjuk értékelni azt, ami itthon körülvesz bennünket.”

Kiemelte: megéri hazatérni, mert az elmúlt években nemcsak Budapesten, de vidéken is létrejöttek olyan munkahelyek, amelyek magas presztízsű, jól fizető állást kínálnak a nemzetközi tapasztalatokkal bíró, jól képzett, legkiválóbb szakemberek számára is. Hozzátette: a külföldön tanuló, dolgozó fiatalok hazacsábításában a jó álláson kívül a biztonságos környezetnek, a jó közigazgatásnak, a lakhatási lehetőségeknek, a jó iskoláknak, a kulturális, sportolási lehetőségeknek és az érzelmi közegnek is meghatározó szerepük van.

Panyi Miklós úgy értékelt, jelenleg válságban van Európa, egyre kevesebb a jó munkaerő, ezért óriási verseny van a jó munkavállalókért. „Kulcsfontosságú, hogy ezzel mit tudunk kezdeni” – jelentette ki.

Az államtitkár úgy vélekedett: a kommunikációban „kell erősödni” annak érdekében, hogy minden társadalmi csoportot elérjenek, és még többen megismerhessék a lehetőségeket mind a mobilitással, mind pedig a hazatéréssel, az elhelyezkedéssel, a megszerzett tudás kamatoztatásával kapcsolatban.

Kelenhegyi Andor, a Milestone Intézet oktatási igazgatóhelyettese felidézte, 15 éve kettős céllal hozták létre az intézetet: egyrészt, hogy segítsék a legjobbakat abban, hogy a világ vezető egyetemein tanulhassanak tovább, másrészt, hogy ezek a fiatalok a megszerzett tudást és kapcsolati tőkét később itthon kamatoztassák. Az intézmény komplex, négy-ötéves pedagógiai programjára nyolcadikos korosztálytól lehet jelentkezni – fűzte hozzá.

Kelenhegyi Andor kiemelte: diákjaik harmada a világ legjobb 10 egyetemének valamelyikére jutott be, több mint kétszázan tanultak például a Cambridge-i és az Oxfordi Egyetemen. Népszerű célállomást jelentenek többek között az Egyesült Királyság, Hollandia, Franciaország, Németország, Észak-Amerika legjobb egyetemei – jegyezte meg az intézmény alumni kutatására hivatkozva, amelyből az is kiderült, hogy a milestone-os diákok 61 százaléka tért haza a külföldi tanulmányok végeztével.

Az oktatási igazgatóhelyettes megjegyezte, a pénzügyi, közgazdasági, társadalomtudományi területen tanulók közül jönnek haza a legtöbben, míg az orvosi, egészségtudományi területen tanulók közül a legkevesebben.