Amíg 2019-ben hat, addig mára tizenkét magyar egyetem szerepel a világ legjobb öt százalékában - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a tv2 Mokka című műsorában csütörtök reggel.

Varga-Bajusz Veronika hangsúlyozta, ez az eredmény az egyetemek intenzív munkájának köszönhető. A tudományos publikációk mellett pedig a nemzetközi jelenlét és a nemzetközi hallgatók száma is fontos - tette hozzá. Az államtitkár elmondta, a héten megjelent úgynevezett sanghaji rangsorban a Semmelweis Egyetem és az Állatorvostudományi Egyetem is előre tudott lépni.

A szakterületi rangsorokban két új magyar intézmény, az Óbudai Egyetem és a Corvinus Egyetem is megjelent, így már összesen 19 szakterületen képviselik magukat magyar egyetemek. Az államtitkár kiemelte, a felsőoktatás megújításának is az volt a célja, „hogy az egyetemeink elindulhassanak és egy olyan dinamikus versenyhelyzetben lévő oktatást tudjanak megvalósítani, amivel megmutathatják, mire képesek”.

Varga-Bajusz Veronika a tervezett Diákváros kapcsán elmondta, „három év múlva már értelmezhető számú férőhely lesz”. Jelezte, a szükséges ingatlanok a beruházást megvalósító Tudás-Tér Alapítvány tulajdonába kerültek, és intenzíven dolgoznak a pályázaton, amivel partnert és befektetőt találhatnak.

Közölte, a Diákvárosnak olyan városrésznek kell lennie, ami nem csak éjszakai szálláshely, hanem közösségi színtér is, hiszen a lakhatás mellett szükség van tanulási terekre, nagy közterekre, és fontos az is, hogy legyenek éttermek, szolgáltatást nyújtó egységek, sportolási lehetőségek és jó közlekedés is - mondta.

Az államtitkár a magyar-amerikai felsőoktatás és tudományos megállapodás kapcsán kiemelte, ilyen korábban nem volt a két ország között, és az megerősíti a két ország kapcsolatát. Hangsúlyozta, a Fulbright és a Pannónia Program közös kezdeményezése, a Neumann János kiválósági díj fontos szerepet kap a kutatói mobilitás erősítésében, a program révén magyar kutatók mehetnek az Egyesült Államokba, és amerikai szakemberek is akár egy évet tölthetnek Magyarországon.

Varga-Bajusz Veronika közölte, az elmúlt egy évben több mint 200 hallgató vett részt amerikai résztanulmányokban, és bíznak abban, hogy ez a szám tovább növekedhet. Emellett az Amerikai Katolikus Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem közös etikus mesterségesintelligencia-kutatási programot indított el, amelyet egymillió dollárral támogatnak. A kezdeményezés hozzájárulhat a két ország közötti tudományos és oktatási együttműködés további erősítéséhez - mondta.