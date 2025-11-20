Oktatás
Tizenkét magyar egyetem szerepel a világ legjobb öt százalékában
A sanghaji rangsorban 19 szakterületen képviselik magukat magyar egyetemek
Varga-Bajusz Veronika hangsúlyozta, ez az eredmény az egyetemek intenzív munkájának köszönhető. A tudományos publikációk mellett pedig a nemzetközi jelenlét és a nemzetközi hallgatók száma is fontos - tette hozzá. Az államtitkár elmondta, a héten megjelent úgynevezett sanghaji rangsorban a Semmelweis Egyetem és az Állatorvostudományi Egyetem is előre tudott lépni.
A szakterületi rangsorokban két új magyar intézmény, az Óbudai Egyetem és a Corvinus Egyetem is megjelent, így már összesen 19 szakterületen képviselik magukat magyar egyetemek. Az államtitkár kiemelte, a felsőoktatás megújításának is az volt a célja, „hogy az egyetemeink elindulhassanak és egy olyan dinamikus versenyhelyzetben lévő oktatást tudjanak megvalósítani, amivel megmutathatják, mire képesek”.
Varga-Bajusz Veronika a tervezett Diákváros kapcsán elmondta, „három év múlva már értelmezhető számú férőhely lesz”. Jelezte, a szükséges ingatlanok a beruházást megvalósító Tudás-Tér Alapítvány tulajdonába kerültek, és intenzíven dolgoznak a pályázaton, amivel partnert és befektetőt találhatnak.
Közölte, a Diákvárosnak olyan városrésznek kell lennie, ami nem csak éjszakai szálláshely, hanem közösségi színtér is, hiszen a lakhatás mellett szükség van tanulási terekre, nagy közterekre, és fontos az is, hogy legyenek éttermek, szolgáltatást nyújtó egységek, sportolási lehetőségek és jó közlekedés is - mondta.
Az államtitkár a magyar-amerikai felsőoktatás és tudományos megállapodás kapcsán kiemelte, ilyen korábban nem volt a két ország között, és az megerősíti a két ország kapcsolatát. Hangsúlyozta, a Fulbright és a Pannónia Program közös kezdeményezése, a Neumann János kiválósági díj fontos szerepet kap a kutatói mobilitás erősítésében, a program révén magyar kutatók mehetnek az Egyesült Államokba, és amerikai szakemberek is akár egy évet tölthetnek Magyarországon.
Varga-Bajusz Veronika közölte, az elmúlt egy évben több mint 200 hallgató vett részt amerikai résztanulmányokban, és bíznak abban, hogy ez a szám tovább növekedhet. Emellett az Amerikai Katolikus Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem közös etikus mesterségesintelligencia-kutatási programot indított el, amelyet egymillió dollárral támogatnak. A kezdeményezés hozzájárulhat a két ország közötti tudományos és oktatási együttműködés további erősítéséhez - mondta.