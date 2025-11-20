Már lehet jelentkezni az Országos Vállalkozói Mentorprogramra

Az érdeklődő vállalkozók már jelentkezhetnek a SEED Alapítvány Országos Vállalkozói Mentorprogramjára - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) csütörtökön az MTI-vel.

Személyes támogatással, valódi tapasztalattal, bizonyított eredményekkel folytatódik a kormány és az Európai Unió társfinanszírozásával, 1,5 milliárd forintos keretből megvalósuló Országos Vállalkozói Mentorprogram - tájékoztatott a tárca. A program 2025 és 2027 között 400 hazai vállalkozó személyre szabott fejlesztését és mentori támogatását célozza, kiemelt figyelemmel a női, fiatal, generációváltó és társadalmi vállalkozásokra.

A program megvalósítását, az NGM szakmai támogatása mellett, a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány végzi, amely több mint 30 éve dolgozik a mikro- és kisvállalkozások fejlesztéséért. Úgy fogalmaztak, hogy a program olyan közösség-alapú mentorálási modellt kínál, amely nemcsak a vállalkozások működésére, hanem a vállalkozók személyes fejlődésére, döntéseire és életminőségére is hatással van.

A mentorok gyakorlati példákra, valós vállalkozói tapasztalatra építve támogatják a résztvevőket abban, hogy gyorsabban, tudatosabban és stabilabban léphessenek szintet. A mentorálási folyamat során képzést és tanácsadást is igénybe vehetnek a vállalkozók - írták.

A közlemény szerint a program különlegessége, hogy valós piaci tapasztalatra épül, nem elméleti, hanem gyakorlati tudás; közösséget épít, a kapcsolati háló a program után is működik; széles társadalmi csoportokat ér el, fókuszban a hátrányos helyzetű vállalkozókkal; minőségbiztosított, dokumentált módszertanon alapul; 15 év hazai mentorálási tapasztalata áll mögötte.

A projekt nyitórendezvényén Hunyadi László, az NGM kis- és középvállalkozások fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára kiemelte: "a vállalkozások fejlődését sokféle eszközzel lehet támogatni, de kevés olyan program létezik, amely valóban közel kerül a vállalkozók döntéseihez, dilemmáihoz, és ott ad segítséget, ahol a legtöbb kihívás jelentkezik: a mindennapi valós helyzetekben.

A mentorálás nem egy hagyományos támogatási forma, itt a lényeg a személyesség, az egyéni figyelem és a tapasztalat átadása". Hunyadi László hangsúlyozta: "a SEED korábbi mentorprogramja 200 vállalkozót ért el, és bizonyította, hogy a mentorált vállalkozásoknál kimutathatóan magasabb a fennmaradási és növekedési arány.

A program célja, hogy a mentoráltak számára ne csak szakmai, hanem személyes támogatást is nyújtson, elősegítve a tudatos és fenntartható vállalkozói fejlődést". Az érdeklődő vállalkozók a https://seed.hu/szintlepes/ weboldalon jelentkezhetnek a mentorprogramra - jelezték.