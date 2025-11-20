Az egymásra fordított figyelem tartja össze a társadalmat

A társadalmat az egymásra fordított figyelem tartja össze, nem csak a saját kényelmünk megteremtése - hangoztatta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára az Óbudai Egyetem (ÓE) ünnepi szenátusi ülésén csütörtökön Budapesten.

Fülöp Attila az intézmény alapításának tiszteletére rendezett ünnepségen úgy fogalmazott: korábban sokan hitték, hogy a technológiai fejlődés idővel háttérbe szorítja a segítő szakmát, de jöttek különböző válságok, és kiderült, hogy ez nem így van. A gondoskodás a technológiai fejlődés mellett sem veszítette el súlyát - szögezte le az államtitkár, hozzátéve: az elmúlt évek megmutatták, hogy a gondoskodás szerepe egészen új megvilágításba kerül.

Rámutatott: nem az a kérdés, hogy váltsuk-e fel az emberi gondoskodást technológiával, hanem hogy képesek vagyunk-e olyan rendszert létrehozni, amelyben a gép nem kivált, hanem kiegészít, nem ural, hanem támogat. Példaként elmondta, hogy Japánban humanoid robotokat használnak demens betegek támogatására, az Egyesült Államokban pedig olyan robotokat tesztelnek, amelyek képesek érzelmeket felismerni.

Az egyetem felelőssége abban is áll, hogy olyan szakembereket képez, akik értik a rendszereket és az embereket is. A technikai tudás mellett olyan szemlélet szükséges, amelyik nem választja szét a rendszert és az embert - fűzte hozzá.

Fülöp Attila felidézte, hogy a középkori egyetemek világában a tanítás nem elszigetelt tevékenység volt. Szavai szerint az Óbudai Egyetem is abba az európai hagyományba illeszkedett, ahol a tudás a tanárok és tanítványok közösen épített világában formálódott, ahol a tudás közösségben művelhető, átörökíthető érték lett. Nem zárvány, hanem közösen alakított, formált munka - mondta, jelezve: ez a szemlélet megmutatja, "hogyan értelmezhetjük a helyünket egy olyan korban, amikor a társadalmi kihívások, a korábban öröknek hitt társadalmi játékszabályok sokszor gyorsabban és radikálisabban változnak, mint előtte valaha".

Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora köszöntőjében elmondta, hogy hármas jubileumot ünnepel az egyetem: a középkori elődintézmény alapításának 630., a jogelőd Budapesti Műszaki Főiskola 145., és az egyetemmé válás 15. évfordulóját.

"A hagyományokat megőriztük, élővé tettük, és elsődleges kötelességünk, hogy átadjuk azt a jövő nemzedékének" - fogalmazott. Hangsúlyozta: a tradíciók megőrzése mellett haladás és dinamikus fejlődés jellemzi az intézmény működését.

A rektor emlékeztetett, az ÓE néhány évvel ezelőtt még nem szerepelt a nemzetközi rangsorokban. Az elmúlt hat évben azonban több mint 1400 helyet ugrott előre, és idén már a 719. helyen áll a Times Higher Education (THE) felsőoktatási világrangsorban - jelezte.

Az ÓE Magyarország egyik legkiemelkedőbb műszaki felsőoktatási intézménye, sőt régiós megmérettetésben is az egyik legjobb - jelentette ki Kovács Levente, megjegyezve: az oktatás, a kutatás és fejlesztés színvonala egyaránt emelkedik, az intézmény kapcsolatai pedig behálózzák az egész világot a Távol-Kelettől az Egyesült Államokig.

A rektor beszámolt arról is, hogy az egyetem meghatározója a hazai és nemzetközi mesterséges intelligencia innovációs és kutatási térnek. "Kezdeményezői voltunk és vagyunk egy új programnak, a mesterséges intelligencia mérnökinformatikai mesterképzésnek" - hívta fel a figyelmet.

Kitért arra is, hogy az ÓE-n 2019 óta megháromszorozódott az egyetemi tanárok száma, és ötszörösére emelkedett a nappali tagozatos doktori hallgatóiké, akiknek egyetemi erőforrásból megduplázták az állami ösztöndíját.