November 27-ig lehet jelentkezni az országos szakmai versenyekre

November 27-ig jelentkezhetnek a fiatalok a 2025/2026-os tanév Szakma Kiváló Tanulója Versenyére (SZKTV) és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre (OSZTV) -közölte az MKIK az MTI-vel szerdán.

Elindult a jelentkezés a 2025/2026-os tanév Szakma Kiváló Tanulója Versenyére (SZKTV) és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre (képünk illusztráció)

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM), valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) által közösen szervezett megmérettetés célja a hazai szakképzés színvonalának emelése, a tehetségek támogatása, valamint a gyakorlatigényes szakmák népszerűsítése a végzős tanulók körében tették hozzá a közleményben.

Az ingyenes versenyre azok az iskolai rendszerű szakképzésben tanuló végzős diákok jelentkezhetnek, akik a 2024/2025. tanév végén szakirányú szakmai tantárgyaikból legalább 4-es átlagot értek el. A jelentkezéssel kapcsolatos részletes információk a szakmasztar.hu oldalon érhetők el, a kitöltött és az iskolai igazgató által aláírt jelentkezési lapot a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarához kell eljuttatni 2025. november 27-ig.

A verseny három fordulóból áll, az országos területi előválogatókat 2026. január 6-19. között rendezik, innen a februárban kezdődő és március 15-ig véget érő országos válogatókba juthatnak a fiatalok.

Az országos döntőt a Szakma Sztár Fesztiválon rendezik meg 2026. március 26-27-én a Hungexpo területén. Kiemelik: azoknak a résztvevőknek, akik a versenyen elérik a megszerezhető pontok legalább 60 százalékát nem kell szakmai vizsgát tenniük. Felsőoktatási többletpontokat is kaphatnak a versenyzők, az eredményes szereplők intézményi pontokra jogosultak a felvételi eljárásban.

A verseny a gazdaság igényeire fókuszál, kiemelten támogatva a korszerű, gyakorlatigényes szakmákat, például az ipar 4.0, a közlekedési és a digitális technológiák területét. A legjobbak nagyobb esélyekkel indulhatnak a EuroSkills és a WorldSkills nemzetközi válogatóversenyeken, és sikeres helytállásuk esetén akár a Hivatalos Magyar Csapat tagjaként képviselhetik Magyarországot a külföldi megmérettetéseken.

A területi előválogatókat az MKIK a területi kamarák közreműködésével szervezi, egységes feladatokkal és értékeléssel biztosítva az esélyegyenlőséget - közölték.