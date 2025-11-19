Az egyetemisták elképzelései egybeesnek a kulturális tárca fejlesztési stratégiájával – hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetője kedden a Kérdezd a minisztert! című országos fórumsorozat veszprémi állomásán.

Hankó Balázs: A Pannon Egyetem a világ 30 ezer egyeteme közül 1500-as helyen van

A fórumot követő sajtótájékoztatón Hankó Balázs kiemelte: az egyetemistákkal folytatott beszélgetés során szó esett az ösztöndíjakról, a duális képzésről, a kollégiumok, valamint a sporttámogatások fejlesztéséről.

Kiemelte: a Pannon Egyetem hallgatói olyan elképzeléseket fogalmaztak meg, amelyeket a minisztérium is elérendő célként tűzött ki, és amelyek egybe csengenek az ország más egyetemeinek elképzeléseivel.

Hankó Balázs kitért arra, hogy a Pannon Egyetem a világ 30 ezer egyeteme közül 1500-as helyen van, így a legjobb 5 százalékban benne van.

Mint mondta, az elmúlt években a Pannon Egyetem mind infrastrukturálisan, mind diáklétszámban, mind pedig a nemzetközi publikációk számát illetően megújult, ami a modellváltás eredménye.

Hangsúlyozta: bár a Pannon Egyetem élen jár duális képzés tekintetében, további erősítésre van szükség ezen a téren.

A tárcavezető kitért arra is, hogy 4 milliárd forintról 10 milliárd forintra emelkedett az egyetem költségvetése, az intézmény 1410 kollégiumi férőhellyel rendelkezik, a további bővítés érdekében részt vesz a kollégiumi tőkeprogramban.

Hankó Balázs fontosnak nevezte a szakképzés és az egyetem együttműködésének további fejlesztését.