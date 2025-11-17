Közös cél a fenntarthatóságért

A Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) a fenntarthatósági értékek erősítése és a közösségi felelősségvállalás előmozdítása érdekében partnerségre lép a Celo platformmal, amely egyedülálló módon segíti az egyéneket és szervezeteket abban, hogy megtalálják a számukra legfontosabb fenntarthatósági ügyeket, és aktívan bekapcsolódjanak azok megvalósításába - írja szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében a Budapesti Metropolitan Egyetem.

A Celo a 17 fenntartható fejlődési cél (SDG) mentén szervezi a fenntarthatósági projekteket, és összeköti azokat, akik tenni szeretnének a jövőért, azokkal, akiknek segítségre van szükségük. A rendszer lehetőséget biztosít mind magánszemélyeknek, mind vállalatoknak és oktatási intézményeknek, hogy saját idejükhöz és lehetőségeikhez igazítva kapcsolódjanak be társadalmilag hasznos kezdeményezésekbe.

„A METU számára kiváló lehetőség együttműködni a platformmal, és szeretnénk minden hallgatónk, illetve munkatársunk számára elérhetővé tenni a fenntarthatósági ügyekbe való közvetlen bekapcsolódást” – fogalmazott dr. Szigeti Cecília egyetemi docens, a METU Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai Karának tudományos dékánhelyettese.

A kezdeményezés jól illeszkedik a METU MyBRAND oktatási koncepciójához is, amely a személyes felelősségvállalásra, tudatos karrierépítésre és értékalapú szakmai fejlődésre helyezi a hangsúlyt. A Celo által kínált lehetőségek a hallgatók társadalmi érzékenységét és közösségi szerepvállalását erősíthetik és ezáltal hozzájárulhatnak egy fenntarthatóbb jövő formálásához is.