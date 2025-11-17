Oktatás
A Semmelweis Egyetem Közép-Európa legjobb egyeteme
A kormány folytatja a felsőoktatási fejlesztéseket
Hankó Balázs azt mondta, az elmúlt években az egyetemek javaslatára a kormány megújította a teljes magyar felsőoktatást, 600 milliárd forintnyi fejlesztés és háromszoros működési finanszírozás érkezett a rendszerbe, ezzel érte el mára a felsőoktatás finanszírozása a GDP 2 százalékát.
A tárcavezető kijelentette: a kormány folytatja a felsőoktatási fejlesztéseket, a következő években 1300 milliárd forintnyi egyetemfejlesztés valósul meg szerte a Kárpát-medencében.
Merkely Béla, a SE rektora jelentős mérföldkőnek nevezte az új diagnosztikai és terápiás központ megépültét, amely – szavai szerint – megváltoztatja a mindennapokat, új perspektívát jelent a betegeknek, a kutatásnak és az oktatásnak.
Mint mondta, az új központ az egyetem történetének legnagyobb fejlesztése, a hétszintes épület nettó 4500 négyzetméterrel, közel 50 százalékkal növeli meg a klinika kutatásra és betegellátásra használt területét.