Jó a megfázásra és segíti az emésztést

A torma gyógyászati célú felhasználása évezredes múltra tekint vissza, és rendszeresen jelennek meg új kutatások, amelyek alátámasztanak néhány ilyen állítást.

A torma jóval több tápanyagot tartalmaz, mint amennyit gondolnánk. Ez a kis gyökér számos kulcsfontosságú tápanyagban gazdag, többek között van benne kalcium, élelmi rostok, folsav, mangán, magnézium, kálium, C-vitamin és cink is.

Ezek a tápanyagok mind fontos szerepet játszanak a jó általános egészség fenntartásában.

Tanulmányok kimutatták, hogy a torma egy antibakteriális összetevővel rendelkezik, amely elpusztítja a fertőzéseket okozó káros baktériumokat és mikrobákat.

Sőt, a torma hasznos lehet a húgyúti fertőzések kezelésében. Ennek oka, hogy egyszerre rendelkezik antibakteriális és vizelethajtó tulajdonságokkal is.

Remek gyógyír lehet megfázás esetén. Magas kéntartalma bizonyítottan segít kitisztítani az orrmelléküregeket. Ezenkívül a tormában lévő bioösszetevők segíthetik az arc vérkeringését, és elősegíthetik a orrváladék távozását.

A torma alacsony kalóriatartalmú és magas rosttartalmú, így nyugodt kiegészítője lehet a fogyókúrás recepteknek.

A torma másik nagyszerű egészségügyi előnye, hogy természetes vegyi anyagokat tartalmaz, amelyek azáltal segítik a fogyást, hogy természetes módon felpörgetik az anyagcserét.

Az általunk kedvelt íze mellett a torma segíti az egészséges emésztést is. Segíti például a májműködést. A torma az úgynevezett epehajtó szerek csoportjába tartozik, mivel az epehólyagot az epe felszabadítására készteti, amely az emésztési folyamat kulcsfontosságú eleme.

A tormában található tápanyagok emellett erős antioxidáns tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek elősegítik az egészséges immunrendszer működését. A torma magas C-vitamin-tartalma mellett antioxidánsai segítenek a fehérvérsejtek termelésében, és stimulálják azok aktivitását, amelyek elengedhetetlenek az erős immunrendszerhez.

Vannak benne bioaktív vegyületek, mint a szinigrin, amelyek segíthetnek a szervezetnek a rák elleni küzdelemben. A vizsgálatok szerint például segít lassítani a rákos sejtek terjedését, különösen a májban. Az eredmények megerősítéséhez további kutatásokra van szükség, de pozitívum, hogy további vizsgálatok folynak.

A torma bizonyos vizelethajtó tulajdonságokkal rendelkezik, amely azt jelenti, hogy elősegíti a vizeletürítést. Ez fontos a méreganyagok rendszeres kiürítéséhez a szervezetből, valamint segít tisztán tartani a májat.

Külsőleg is remekül alkalmazható borogatásként. Elsősorban reumás panaszokra, fej- és fogfájásra, idegzsábára használják.