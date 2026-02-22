Daniel Radcliffe fia nem tudja, hogy az apukája Harry Potter

Daniel Radcliffe gondosan ügyel rá, hogy kétéves fia számára még csak apaként jelenjen meg, és ne a világ legismertebb varázslójaként. A színész egy interjúban beszélt arról, milyen könyveket olvas a fiának, és arról is, hogy nem bánná, ha az új Harry Potter-sorozaton keresztül ismerné meg a varázslóvilágot.

Daniel Radcliffe szeretné, ha kétéves fia még jó ideig csak apaként tekintene rá – nem pedig úgy, mint a világ egyik legismertebb varázslójára. A színész egy interjúban mesélt arról, hogy tudatosan igyekszik távol tartani gyermekét a Harry Potter-jelenségtől.

Daniel Radcliffe kisfia még nem tudja, hogy az apukája Harry Potter

A színész elmesélte, hogy nemrég valaki egy DVD-t adott neki dedikálásra, amely néhány napig a konyhaasztalon hevert. Amikor a kisfia észrevette, Radcliffe kíváncsian rákérdezett: „Ki ez?” – hogy kiderüljön, felismeri-e őt a borítón. „Nem ismert fel, ami nagyszerű volt” – mondta. Hozzátette, ameddig csak lehet, szeretné megőrizni ezt az állapotot. „Amíg csak az apja lehetek, és nem fog másként ismerni, addig ezt szeretném fenntartani.”

A 2023 áprilisában született kisfiú egyelőre még túl kicsi Harry Potter világához, de Radcliffe úgy gondolja, ha egyszer érdekelni kezdik a történetek, szívesen felolvassa majd neki J. K. Rowling könyveit. „Nem hiszem, hogy erőltetnem kellene. Előbb-utóbb úgyis rátalál” – fogalmazott.

Az is megfordult a fejében, hogy fia talán nem is az eredeti filmsorozaton keresztül ismeri majd meg a varázsvilágot, hanem az HBO 2027-re tervezett új adaptációjából. „Remélhetőleg választhatjuk majd azt a verziót, és akkor nem engem kell néznie. Őszintén szólva, az lenne az ideális” – mondta nevetve. Radcliffe kíváncsian várja az új feldolgozást, és már egy bátorító levelet is írt annak a gyerekszínésznek, aki átveszi tőle Harry szerepét.

Daniel Radcliffe és J. K. Rowling kapcsolata megromlott

A beszélgetésben szóba került az is, hogy az elmúlt években megromlott a kapcsolata J. K. Rowlinggal, miután az írónőt 2020-ban Twitter-bejegyzései miatt sokan transzfóbiával vádolták. Emiatt Radcliffe és Emma Watson nyilvánosan elhatárolódtak tőle, a színész pedig bocsánatot is kért a rajongóktól Rowling kijelentései miatt.

A Harry Potter helyett ezeket olvassa kisfiának

Radcliffe arról is mesélt, milyen könyveket olvas szívesen a fiának. Nagy kedvence Dr. Seuss, különösen az Egy hal, két hal, piros hal, kék hal. Mint mondta, szereti benne, hogy a szerző néhány oldal után szabadjára engedi a fantáziáját, és egymást érik a legvadabb, legőrültebb képek és rímek. Emellett Jon Klassen Kalap-trilógiáját is gyakran előveszi: az egyik történetben egy medve próbálja visszaszerezni a kalapját a tolvaj nyúltól. Radcliffe szerint a mese egyszerre erkölcstelen és zseniális, afféle gyerekeknek szóló bosszúthriller.

A színész személyiségére komoly hatással volt A Simpson család is. Úgy fogalmazott, az amerikai földrajzról és kultúráról szerzett ismereteinek jó része a rajzfilmsorozatból származik – például innen tudja, hogy Bismarck Észak-Dakota fővárosa.

Sokat köszönhet a Harry Potternek

A Harry Potter-filmek után Radcliffe különleges helyzetben találta magát: fiatalon olyan anyagi és szakmai biztonságot szerzett, amely ritkán adatik meg színészeknek. Mint mondta, ez lehetővé tette számára, hogy kizárólag olyan munkákat vállaljon, amelyek valóban érdeklik, és amelyeket szórakoztatónak talál.

Pályája alakulásában nagy hatással voltak rá azok a színészek, akikkel fiatalon együtt dolgozhatott. Gary Oldmant és Steve Buscemit említette példaként: olyan művészeknek tartja őket, akik műfajokon átívelő, sokszínű karriert építettek, és láthatóan élvezik a munkájukat. Radcliffe számára ez a legfontosabb: olyan pályát szeretne, amelyben a kíváncsiság és az öröm vezeti, nem pedig az elvárások – írja a NY Times nyomán a Life.