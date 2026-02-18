Veszélyes kígyók utaznak vonatokon

A legtöbb példány a szokásos nyugat-ghát-i erdőterületeken élt, azonban öt eset eltért a általános képtől: a kígyókat olyan helyeken találták meg, amelyek egyáltalán nem alkalmasak élőhelynek, de vasútállomások és vasútvonalak közelében helyezkednek el. Egy kobra a sínek és a betonkonstrukciók között rejtőzött a Chandor állomáson, mások Vasco da Gama, Loliyem, Patnem és Palolem területén bukkantak fel.

A tudósok feltételezik, hogy a hüllők véletlenül kerülnek teherkocsikba az erdős területeken, majd kiszabadulnak belőlük a számukra szokatlan környezetben. Az ilyen „utazások” súlyos következményekkel járhatnak: a kígyók számára a veszélyes környezetben való elpusztulás kockázata, az emberek számára pedig a világ egyik legmérgezőbb kígyójával való váratlan találkozás veszélye, amelynek harapására Indiában nincs specifikus ellenszer.

A szerzők genetikai monitoringra és fotócsapdák telepítésére szólítanak fel a vasúti csomópontok közelében, hogy felmérjék a jelenség mértékét. Paradox módon az infrastruktúra, amely általában elősegíti a természetes területek fragmentációját, itt váratlanul a populációk összekapcsolódásának csatornájaként működhet - Gismeteo.