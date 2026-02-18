2026. február 18., szerda

Ritka videó a Csendes-óceánról

Egy orka halott cápát visz a szájában

 2026. február 18. szerda. 14:13
Ritka felvételek a Csendes-óceánról, Mexikó partjainál: egy orka halott cápát hord a szájában. A csoport korábban nyilvánvalóan közösen vadászott az állatra.

Ritka videó a Csendes-óceánról
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/robertharding/Robert Harding RF/Michael Nolan

A búvárok által készített videó az orka szájában mozdulatlanul fekvő állatot mutatja, míg más tengeri emlősök mellette úsznak. Egy másik jelenetben látható, hogy csak egy része lóg ki a cápa az orka szájából. Az állat egy rókacápa, amely akár nyolc méter hosszúságú is lehet - írja a focus.de.

Az orkák a cápák természetes ellenségei

Ritkán fordul elő, hogy a cápák maguk is zsákmányul esnek. Általában ők uralják az óceánokat, de az orkák a kevés természetes ellenségeik közé tartoznak. A felvételek 2025 decemberében készültek.

