Ritka videó a Csendes-óceánról

Ritka felvételek a Csendes-óceánról, Mexikó partjainál: egy orka halott cápát hord a szájában. A csoport korábban nyilvánvalóan közösen vadászott az állatra.

A búvárok által készített videó az orka szájában mozdulatlanul fekvő állatot mutatja, míg más tengeri emlősök mellette úsznak. Egy másik jelenetben látható, hogy csak egy része lóg ki a cápa az orka szájából. Az állat egy rókacápa, amely akár nyolc méter hosszúságú is lehet - írja a focus.de.

Az orkák a cápák természetes ellenségei

Ritkán fordul elő, hogy a cápák maguk is zsákmányul esnek. Általában ők uralják az óceánokat, de az orkák a kevés természetes ellenségeik közé tartoznak. A felvételek 2025 decemberében készültek.