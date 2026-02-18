Egy férfi baleset után elfelejtette második anyanyelvét

E. Pierce, egy brit egyetem hallgatója, angol anyanyelvűként nőtt fel, de a walesi nyelvet is magabiztosan beszélte.

Az egyetemen a tanfolyamok körülbelül egyharmada ezen a nyelven zajlott, és a legtöbb barátja is ezen a nyelven kommunikált egymással. Azonban a 2024 novemberi baleset után a helyzet hirtelen megváltozott.

A jeges út miatt a fiatalember közlekedési balesetet szenvedett, és koponyasérüléssel kórházba szállították. Az orvosok agyrázkódást diagnosztizáltak nála. Néhány nappal az eset után Pierce rájött, hogy már nem emlékszik a walesi nyelvre: képtelen volt beszélgetést folytatni, sőt, még egy egyszerű e-mailt sem tudott írni.

Elmondása szerint ez elszigeteltségérzéshez vezetett – nem értette többé a körülötte lévőket, és elvesztette a képességét, hogy teljes értékűen kommunikáljon barátaival és osztálytársaival. A nyelvi nehézségek mellett a fiatalembert fokozott szorongás és kognitív funkciók zavara is zavarta. Erről a Daily Star című lap számolt be.

A pánikrohamok leküzdése érdekében a hallgató rendszeresen elkezdett fát vágni a friss levegőn. Idővel állapota javult, és tavaly júniusra sikerült helyreállítania walesi nyelvtudását.