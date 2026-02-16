Montázs
Thomas Weddersnek volt a valaha mért leghosszabb orra
Ha valaha is aggódott az orrod mérete miatt, akkor gondoljon szegény Thomas Wedders-re
Legalábbis ezt mondják a legendák. Sajnos soha nem fogjuk megtudni az igazságot: Wedders állítólag 1730 körül született – bár, hogy igazságosak legyünk, erről nem találtunk semmilyen feljegyzést a régi egyházi nyilvántartásokban –, és a legkorábbi említések róla a 19. század végéről származnak. Ez lehetetlenné teszi az orra hosszának független ellenőrzését – és őszintén szólva, volt oka hazudni erről.
Látják, abban az időben, ha valakinek volt valami szokatlan vonása – talán különösen magas vagy alacsony volt; talán gyengítő Proteus-szindrómában szenvedett –, akkor ésszerű karrierlépés volt csatlakozni egy cirkuszhoz vagy torzszülött-showhoz. Wedders, hercegi orrával, pontosan ezt tette – ami azt jelentette, hogy közvetlenül előnyös volt számára, ha az emberek azt hitték, hogy az orra a lehető leghosszabb.
Biztosan tudjuk, hogy más szórakoztatóipari szereplők is eltúlozták saját jellemzőiket, hogy vonzzák a közönséget: „például a mellékattrakciókban fellépő Lucía Zárate (Mexikó, 1863–1890), aki korábban a valaha élt legalacsonyabb nő volt, 67 cm magas volt, de a hirdetésekben még ennél is alacsonyabbnak, 20 hüvelyknek adták meg a magasságát” – mutat rá a Guiness World Records, és „Franz Winkelmeier (1860–1887), Németország „Friedburg-Lengau óriása”, a hirdetésekben 259 cm-esnek adták meg a magasságát, de később 228 cm-nek mérték.”
Ha Wedders orra valóban olyan hosszú volt, mint ahogy hirdették – vagy akár csak közel olyan hosszú –, akkor nincs magyarázat arra, hogy miért. Korábbi források utalnak valamilyen értelmi fogyatékosságra: „[a] férfi úgy halt meg, ahogy élt, olyan elmeállapotban, amelyet leginkább a legmegalázóbb idiótaságként lehet leírni” – olvasható egy leírás az 1896-os Anomalies and Curiosities of Medicine (Orvostudományi anomáliák és érdekességek) című könyvben. Ma talán valamilyen genetikai szindrómát diagnosztizáltak volna nála; akkoriban azonban csupán valami volt, amit bámulni lehetett.
Mivel azonban nincs közvetlen bizonyíték a hosszúságra és megalapozott okok a legenda megkérdőjelezésére, Wedders nem kapta meg a világ leghosszabb orra hivatalos rekordját. Ezt a címet Mehmet Özyürek kapta, akinek 8,8 centiméteres orra volt a leghosszabb a világon, egészen 2023-as hirtelen haláláig.