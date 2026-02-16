Thomas Weddersnek volt a valaha mért leghosszabb orra

Thomasnak az a kétes megtiszteltetés jutott, hogy az eddig feljegyzett legnagyobb orr tulajdonosa volt. 7,5 hüvelykes, vagyis körülbelül 19 centiméteres orra több mint háromszorosa volt egy átlagos felnőtt orrának, és körülbelül akkora, mint egy standard ceruza, a radírjától a hegyéig.

Legalábbis ezt mondják a legendák. Sajnos soha nem fogjuk megtudni az igazságot: Wedders állítólag 1730 körül született – bár, hogy igazságosak legyünk, erről nem találtunk semmilyen feljegyzést a régi egyházi nyilvántartásokban –, és a legkorábbi említések róla a 19. század végéről származnak. Ez lehetetlenné teszi az orra hosszának független ellenőrzését – és őszintén szólva, volt oka hazudni erről.

Látják, abban az időben, ha valakinek volt valami szokatlan vonása – talán különösen magas vagy alacsony volt; talán gyengítő Proteus-szindrómában szenvedett –, akkor ésszerű karrierlépés volt csatlakozni egy cirkuszhoz vagy torzszülött-showhoz. Wedders, hercegi orrával, pontosan ezt tette – ami azt jelentette, hogy közvetlenül előnyös volt számára, ha az emberek azt hitték, hogy az orra a lehető leghosszabb.

Biztosan tudjuk, hogy más szórakoztatóipari szereplők is eltúlozták saját jellemzőiket, hogy vonzzák a közönséget: „például a mellékattrakciókban fellépő Lucía Zárate (Mexikó, 1863–1890), aki korábban a valaha élt legalacsonyabb nő volt, 67 cm magas volt, de a hirdetésekben még ennél is alacsonyabbnak, 20 hüvelyknek adták meg a magasságát” – mutat rá a Guiness World Records, és „Franz Winkelmeier (1860–1887), Németország „Friedburg-Lengau óriása”, a hirdetésekben 259 cm-esnek adták meg a magasságát, de később 228 cm-nek mérték.”

Ha Wedders orra valóban olyan hosszú volt, mint ahogy hirdették – vagy akár csak közel olyan hosszú –, akkor nincs magyarázat arra, hogy miért. Korábbi források utalnak valamilyen értelmi fogyatékosságra: „[a] férfi úgy halt meg, ahogy élt, olyan elmeállapotban, amelyet leginkább a legmegalázóbb idiótaságként lehet leírni” – olvasható egy leírás az 1896-os Anomalies and Curiosities of Medicine (Orvostudományi anomáliák és érdekességek) című könyvben. Ma talán valamilyen genetikai szindrómát diagnosztizáltak volna nála; akkoriban azonban csupán valami volt, amit bámulni lehetett.

Mivel azonban nincs közvetlen bizonyíték a hosszúságra és megalapozott okok a legenda megkérdőjelezésére, Wedders nem kapta meg a világ leghosszabb orra hivatalos rekordját. Ezt a címet Mehmet Özyürek kapta, akinek 8,8 centiméteres orra volt a leghosszabb a világon, egészen 2023-as hirtelen haláláig.