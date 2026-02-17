Rekordösszegért adtak el aukción egy ritka Pokemon kártyát

Az Egyesült Államokban aukción eladták a Pokemon franchise egyik legritkább gyűjtői kártyáját, amely új rekordot állított fel: ára 16,5 millió dollár volt.

A Pokemon kártyák gyűjtése drága hobbi – különösen, ha az egyik legritkábban nyomtatott kártyát szeretné valaki megszerezni

A kártya eladási ára rekordot állított fel a gyűjtőkártyák piacán is. A Goldin cég közölte, hogy korábban egy hasonló Pikachu-kártyát 5,3 millió dollárért adtak el az amerikai blogger Logan Paulnak 2021-ben írja a The Japan Times.

1998-ban mindössze 41 példányban adták ki ezt a kártyát. Összehasonlításképpen: 2025-ben több mint 75 milliárd példányt nyomtattak.