Rekordösszegért adtak el aukción egy ritka Pokemon kártyát
A vevő Anthony Scaramucci, a volt Fehér Ház sajtótitkárának fia volt.
A Pokemon kártyák gyűjtése drága hobbi – különösen, ha az egyik legritkábban nyomtatott kártyát szeretné valaki megszerezni
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/Photothek Media Lab/Thomas Trutschel
A kártya eladási ára rekordot állított fel a gyűjtőkártyák piacán is. A Goldin cég közölte, hogy korábban egy hasonló Pikachu-kártyát 5,3 millió dollárért adtak el az amerikai blogger Logan Paulnak 2021-ben írja a The Japan Times.
1998-ban mindössze 41 példányban adták ki ezt a kártyát. Összehasonlításképpen: 2025-ben több mint 75 milliárd példányt nyomtattak.