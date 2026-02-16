Ki volt az első ember, aki egy levelet „X”-szel írt alá?

Egy ideje az emberek azt feltételezték, hogy az „X”-et, mint csókot egy angol természettudós vezette be, de ez nem így van.

Hosszú ideig azt hitték, hogy Gilbert White volt az első, aki levelét „X”-szel írta alá, ami csókot jelentett, de ez nagyon valószínűtlennek tűnik (képünk illusztráció)

Ki volt az első, aki „X”-et használt a levél végén a csók jelölésére? Hosszú ideig azt hitték, hogy Gilbert White, a híres 18. századi természettudós volt az első, de vajon így van-e? Új kutatások hideg vizet öntenek erre a szívmelengető szimbólummal kapcsolatos eredetmítoszra.

Nem világos, mikor terjedt el ez az elképzelés, de az Oxford English Dictionary legkorábbi idézete az „X” csókot jelölő használatáról White-hoz kapcsolta. Azóta ez az elképzelés közismert tény lett, amelyet különböző helyeken ismételnek. De vajon igaz-e? Nos, egy új tanulmány szerint nem.

Gondos munka

Mielőtt belemennénk a csók történetébe, érdemes bemutatni a felhajtás hátterében álló embert. Gilbert White tiszteletes (1720–1793) úttörő angol természettudós volt, aki jelentősen befolyásolta a természeti világ megítélését. Élete nagy részét Selborne-ban, egy kis faluban Hampshire-ben, az Egyesült Királyságban töltötte. White nem volt modern értelemben vett hivatásos természettudós. Sok kortársához hasonlóan ő is pap volt, akit természetes kíváncsiság fűzött a természeti világhoz és annak történetéhez.

Minden hozzájárulása a természet türelmes megfigyeléséből fakad, különösen azokból a dolgokból, amelyeket sok kortársa (és mi ma) banálisnak tartana. Például lenyűgözte a madarak vándorlása, az évszakok, amikor virágok jelentek meg, és még kedvenc teknősének, Timothy-nak a hibernálási szokásai is. Míg sok természettudós a fajok morfológiája iránt érdeklődött, White a viselkedésüket akarta kutatni.

A hétköznapi dolgok ilyen alapos figyelemmel kísérése nem csak neki szólt; White minden alkalmat megragadott, hogy megoszthassa jegyzeteit és megfigyeléseit másokkal, akik érdeklődtek a természet iránt.

A csók mögött álló ember?

White számos levelezésének témája tévesen kapcsolódik a „X” csókok mögötti történethez. Ezeknek a leveleknek az elemei, amelyek ezt a kapcsolatot megteremtették, egy sor „xxxxxxx” Catherine Battie-nek írt 1763-as levelében, valamint egy „X” betűhöz hasonló szimbólum, amely számos levelezés végén megjelenik.

Korábbi munkák már cáfolták az előbbi példát. Stephen Goranson, a Duke Egyetem kutatója azt állítja, hogy ezek az X-ek valójában keresztet jelentenek, amelyek áldást jelentenek, nem pedig csókokat. A teljes búcsúszó így hangzik: „Sok xxxxxxx-szel és sok Pater noster-rel és Ave Maria-val, Gil White.”

Ahogy Goranson megjegyezte, a History Facts szerint a „Pater noster” és „Ave Maria” vallási kifejezésekre való hivatkozás áldásra utal. Goranson szerint valószínű, hogy a csókok fokozatosan alakultak ki az áldásként használt keresztből, és csak a 19. század végén nyerték el teljes romantikus jelentésüket.

Ráadásul White ezeket az X-eket sok olyan levelében is szerepeltette, amelyeket olyan levelezőtársaknak írt, akikkel inkább szakmai, mint intim kapcsolatban állt. Bár ezek a levelek néha túllépnek a szigorúan naturalista érdeklődésen, nem tartalmaznak olyan jeleket, amelyek arra utalnának, hogy White csókokat küldene nekik búcsúzóul.

Ennyit az első esetben szereplő többszörös X-ekről – mi a helyzet a második példákkal? Ezeket az X-szerű szimbólumokat más leveleiben még mindig vitatják az akadémiai és amatőr kutatók. De ezek nem többek csókok, mint a fent említett áldások, Stephanie Holt, a londoni Természettudományi Múzeum brit biodiverzitási képzési menedzsere és az Oxfordi Egyetem DPhil hallgatója új tanulmánya szerint.

„Egyes kommentátorok úgy spekulálnak, hogy az „X” egy vallási kereszt, amely White jámborságát tükrözi. A középkorban egyetlen „X” volt beírva a dokumentumok végére, mint crux decussata, Saltire vagy St Andrew’s Cross; ezek maguk is a levél végén lévő csók X-éből származhatnak, mivel köztudott, hogy a hit szimbólumaként csókolták meg őket” – írja Holt.

„De van egy sokkal prózaibb magyarázat is. White több levelének kézírásának vizsgálata azt mutatja, hogy ugyanaz a szimbólum többször is megjelenik a szövegben, nem csak a végén.”

Holt szerint ezek a jelek nem csókok vagy keresztjelek, hanem egykor gyakori rövidítés, az „&c” – lényegében az et cetera rövidítése. White kézírásában ez a szimbólum, ha gyorsan vagy ferde betűkkel írják, „X” alakot ölt. .

„Az olyan búcsúszavakban, mint „Alázatos szolgád vagyok, &c &c” vagy egyszerűen „Én vagyok, &c &c”, White a szokásokat követte, nem pedig nyílt érzelmeket fejezett ki. Ezenkívül White máshol is használt „X”-eket levelezésében a betűjavítások, szerkesztések és kiadások jelölésére, valamint az ampersand szimbólumot az „és” jelölésére” – magyarázta Holt.

Végül arra a következtetésre jut, hogy „az „X” rejtélye tehát inkább paleográfiai félreértés, mint egy csókot jelző levelezési újítás, amely csak a 19. század végén terjedt el széles körben” – írja az IFLScience.