Egy 100 éves szigonyt találtak a világ leghosszabb életű emlősében

Az alaszkai inuit bálnavadászok meglepő felfedezést tettek. Egy bálna tetemében fegyverdarabokat találtak a húsába ágyazva – de ez nem modern felszerelés volt. A szigony a 1900-as évekre vezethető vissza, és a vizsgálat után a tudósok becslése szerint a bálna maga körülbelül 115 éves volt, ha nem idősebb.

A grönlandi bálnák (Balaena mysticetus) az Északi-sarkvidék óriásai, szinte egész életüket a jeges északi vizeken töltik. Hatalmas, hordó alakú testük – amely akár 18,8 méter hosszú és 90 710 kilogramm súlyú is lehet – visszatartja a hőt, míg a akár 50 centiméter vastag zsírréteg melegen tartja őket a bolygó leghidegebb tengereiben.

A fajra súlyos hatással volt a széles körű kereskedelmi bálnavadászat bevezetése, amelynek következtében számuk 3000 alá csökkent. A vadászatot 1921-ben hatékonyan megszüntették, és azóta a populáció 10 000-23 000 egyedre nőtt.

A bálnavadászat tilalma nem vonatkozik az alaszkai nyugati és északi partok mentén élő őslakos népek által folytatott megélhetési célú vadászatra, ahol a grönlandi bálnák évezredek óta fontos élelmiszerforrást jelentenek.

Az egyik ilyen megélhetési célú vadászat során szokatlan felfedezést tettek egy inuit bálnavadászok által kifogott grönlandi bálna testében. A New York Times szerint egy biológus észrevette a töredékeket, amikor a bálnát feldarabolták, és elküldte azokat John Bockstoce történésznek, a New Bedford Whaling Museum munkatársának.

A szigony egy robbanó lándzsa volt, amely népszerű választás volt New Bedfordban, amikor a város a 19. század végén a világ bálnavadászati fővárosa volt. A szabadalmaztatott eszköz segítségével Bockstoce és kollégái 1885 és 1895 közé szűkítették le a használat idejét, így a bálna kora körülbelül 115 évre becsülhető.

Ez szokatlan hozzájárulás volt a egyre növekvő bizonyítékokhoz, miszerint a grönlandi bálnák, amellett, hogy a legnagyobb bálnák közé tartoznak, kivételesen hosszú élettartammal rendelkeznek, amely akár 200 év fölé is nyúlhat – ezáltal a leghosszabb életű emlősök a bolygón.

Hogyan lehet meghatározni egy bálna korát?

Ha nincs kéznél 1900-as évekbeli robbanó lándzsa, egy másik módszer a bálna korának meghatározására az, ha a szemébe nézünk.

Itt található az szemlencse, amely aszpartátot tartalmaz, amely bal- és jobbkezes változatban is előfordulhat. Az aszpartát időbeli változása révén meg lehet állapítani az állat korát, ahogyan azt Dr. Ariel Zeleznikow-Johnston elmagyarázta a The Future Loves You: How And Why We Should Abolish Death című könyvében.

„A bálna borjak szeme 100 százalékban bal aszpartátot tartalmaz, de az idő múlásával ez 50:50 arányú egyensúlyba kerül a bal- és jobbkezes molekulák között. A radiokarbonos kormeghatározáshoz hasonló folyamat során a lencsében jelen lévő bal- és jobbkezes aszpartát pontos arányának vizsgálatával meghatározható az állat kora.”

Ahogy Zeleznikow-Johnston a könyvben érvel, néha a hosszú életnek ára van, és a grönlandi bálnák esetében ez apró heréket jelent. A genetikai sajátosság időt ad a bálnák sejtjeinek a gyógyulásra, mielőtt szaporodnának, de ez negatív hatással lehet a termékenységre.